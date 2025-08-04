Плющенко, Емельяненко и Роналдо: 5 ветеранов спорта, которые выглядят лучше молодых

Они должны были уступить место новому поколению. Но сегодня эти 40−50-летние спортсмены двигаются с грацией двадцатилетних, а их формы вызывают откровенную зависть у молодежи. Некоторым спортсменам возраст лишь добавляет азарта — и они доказывают, что форма зависит не от цифр в паспорте, а от силы воли и дисциплины. Рассказываем о 5 спортсменах, которые держат себя в форме и не расслабляются даже после завершения карьеры.
Евгений Плющенко, 42 года — лед как образ жизни
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко мог бы стать обычным «тренером в костюме», но вместо этого он каждый день выходит на лед в своей академии, чтобы показать ученикам сложные прыжки, и выступает на собственных ледовых шоу. Его движения все такие же грациозные, а программы — сложнее, чем у многих молодых фигуристов.
Несмотря на многочисленные травмы и 19 (!) операций, он по-прежнему выглядит так, будто готов исполнить тройной тулуп. И он его исполняет: например, в 2024 году он продемонстрировал его на собственном шоу в Баку, несмотря на то, что за четыре месяца до этого перенес очередную операцию на позвоночнике. Ни один фигурист в возрасте после 30 лет не решался на такое.
Более того, Плющенко ставит амбициозную цель — вернуть в свой репертуар тройной аксель — один из самых сложных прыжков в фигурном катании.
Федор Емельяненко, 48 лет — в отличной форме и готов снова провести бои
«Последний император» Федор Емельяненко завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА) в 2023 году в возрасте 46 лет. И он никогда не прекращал тренироваться. Сейчас он готовит подопечных к поединкам, проходит с ними тренировочные сборы и занимается наравне со всеми. Его скорость ударов, реакция и выносливость — практически на уровне пика формы. Хотя сам Емельяненко признается, что после завершения карьеры немного потерял форму, но дочери замотивировали его подкачаться:
«Мне небольшой толчок дали мои девчонки, когда начали говорить: “Папа, ты толстый”. Я понял, что чуть набрал и немного ограничил себя, увеличил нагрузки. Работая с ребятами, понимаю, что я в хорошей форме», — говорит сейчас Емельяненко.
Впрочем, об окончательном завершении карьеры говорить еще рано. Федор Емельяненко может снова провести несколько боев (но уже не ММА, а по правилам бокса) — ему поступают предложения о реванше от прошлых соперников, и он готов их рассмотреть.
Александр Карелин, 57 лет — по-прежнему выходит потренироваться на ковер
Увидев сегодня многократного чемпиона Европы и мира, трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, сложно поверить, что ему под 60. Он по-прежнему обладает внушительными габаритами и мускулатурой, которой могут позавидовать молодые спортсмены.
Он избегает соцсетей и редко дает интервью, но известно, что сохранить форму ему помогают плавание, лыжи и силовые тренировки. А еще иногда он выходит потренироваться на ковер: «Сейчас я спарринг-партнер, на мне могут поотрабатывать приемы», — говорит Карелин.
После ухода из борьбы он совмещает политическую и научную деятельность, проводит мастер-классы и консультирует молодых борцов.
Светлана Хоркина, 46 лет — гибкость как и 30 лет назад
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина завершила профессиональную карьеру более 20 лет назад. Но она по-прежнему сохраняет великолепную фигуру и безупречную осанку благодаря регулярным занятиям спортом и правильному питанию.
В 40 лет Хоркина стала мамой во второй раз и пришла в форму меньше чем за месяц. Спустя три недели после родов она вышла в свет с безупречной фигурой как и до беременности.
«Гимнастика — всегда и на всю жизнь», — пишет Хоркина в своих соцсетях и показывает, как легко выполняет сальто и сложные элементы на брусьях. Она не только сама активно тренируется, но еще и проводит мастер-классы для детей и взрослых и занимается постановкой гимнастических шоу.
Роналдо, 48 лет — похудел на 18 кг
Путь бразильского футболиста Роналдо, известного как «Зубастик», — самый вдохновляющий. Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель «Золотого мяча» после завершения футбольной карьеры был совсем не в форме. Годы борьбы с лишним весом, связанным с нарушениями работы щитовидной железы, депрессия, публичные насмешки… Казалось, легендарный «Зубастик» навсегда потерян.
Но он сумел взять себя в руки и похудел на 18 кг, при этом нарастив 3,5 кг мышечной массы. Да, форма уже не такая, как в 25 лет, но для Роналдо, страдающему от заболевания щитовидки, — это серьезная победа. В 48 он выглядит другим: подтянутым, энергичным, с горящими глазами. А еще играет в теннис, который является высокоинтенсивным видом спорта.
Эти спортсмены не соревнуются с молодыми. Они соревнуются с самими собой вчерашними, доказывая, что возраст — это всего лишь цифры.