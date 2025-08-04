Плющенко, Емельяненко и Роналдо: 5 ветеранов спорта, которые выглядят лучше молодых

Несмотря на многочисленные травмы и 19 (!) операций, он по-прежнему выглядит так, будто готов исполнить тройной тулуп. И он его исполняет: например, в 2024 году он продемонстрировал его на собственном шоу в Баку, несмотря на то, что за четыре месяца до этого перенес очередную операцию на позвоночнике. Ни один фигурист в возрасте после 30 лет не решался на такое.