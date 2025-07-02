Где сейчас Светлана Хоркина — и чем живет главная гимнастка 2000‑х

Личная жизнь чемпионки всегда вызывала у журналистов не меньший интерес, чем ее спортивные достижения. Старшего сына Светлана родила в 2005 году от предпринимателя Кирилла Шубского, который на тот момент состоял в браке с актрисой Верой Глаголевой. О непростой ситуации она рассказывала позже: мужчина не говорил ей о своей семье вплоть до рождения ребенка. Спустя несколько лет, в 2011 году, Хоркина вышла замуж за генерал-майора ФСБ Олега Кочнова. В этом браке у пары родился второй сын — в 2019 году.