Где сейчас Светлана Хоркина — и чем живет главная гимнастка 2000‑х

Светлана Хоркина всегда была яркой звездой на российском гимнастическом небосклоне и такой же осталась за его пределами. Кто-то говорит о ней с восхищением, для кого-то она источник споров и мемов, но равнодушных к Хоркиной, кажется, нет. Олимпийская чемпионка, вдохновительница целого поколения, а теперь — заметный общественный деятель, она вновь оказалась в центре внимания.
Как завершила карьеру и вышла за пределы спорта
Свою спортивную карьеру Светлана Хоркина завершила в 2004 году после Олимпиады в Афинах, ей тогда было 25 лет. Это было не просто прощание с гимнастическим ковром — это был осознанный поворот к другим жизненным вершинам.
В одном из интервью того времени она призналась: «Я устала приносить себя в жертву спорту. Наступил момент, когда захотелось пожить для себя». Уже тогда было видно, что перед ней открывается множество новых возможностей, и Светлана была готова попробовать себя в разных сферах.
Первые шаги в политике и стремительный рост во власти
Почти сразу Хоркина проявила себя не только как чемпионка, но и как человек, умеющий «работать головой». В 2007 году, всего через несколько лет после завершения карьеры, она стала депутатом Госдумы от «Единой России».
О парламентской работе спортсменки споры не утихают до сих пор: с одной стороны, профессиональный авторитет, с другой — стремление быть частью принимающих решения. Позже случился неожиданный, но логичный переход — Светлана заняла пост заместителя начальника ЦСКА, а затем работала в Администрации президента.
Каждый ее новый шаг выглядел как расчетливое движение вверх — от спорта к власти, к образу человека, способного влиять на жизни тысяч людей.
Имидж и резонанс: как Хоркина управляет вниманием
Светлана Хоркина никогда не исчезала из поля зрения. Она умело пользовалась медийными инструментами: вела соцсети, запускала проекты, появлялась в популярных шоу, например, «Маска», где ее неожиданное превращение в одного из персонажей тронуло поклонников.
Часто комментарии олимпийской чемпионки становились предметом бурного обсуждения в сети. В 2022 году, например, Хоркина резко раскритиковала Международный олимпийский комитет за призыв бойкотировать Всемирные игры дружбы, которые были запланированы в России в 2024 году. По ее словам, МОК должен заниматься организацией Олимпийских игр, а не вмешиваться во внутренние спортивные события других стран.
Чуть позже в интервью Светлана выразила недовольство санкциями в отношении российского спорта и открыто поддержала атлетов, которые выбрали страну, даже если это стоило им международной карьеры. Публика разделилась: кто-то поддержал ее позицию, кто-то подверг критике, но даже резкая реакция только подогрела интерес к ее словам. Цитаты спортсменки тут же разошлись на мемы и посты. Это лишь подтвердило, что Хоркина не боится говорить открыто и получает от этого удовольствие.
Семья и дети: личная жизнь вне громких заголовков
Личная жизнь чемпионки всегда вызывала у журналистов не меньший интерес, чем ее спортивные достижения. Старшего сына Светлана родила в 2005 году от предпринимателя Кирилла Шубского, который на тот момент состоял в браке с актрисой Верой Глаголевой. О непростой ситуации она рассказывала позже: мужчина не говорил ей о своей семье вплоть до рождения ребенка. Спустя несколько лет, в 2011 году, Хоркина вышла замуж за генерал-майора ФСБ Олега Кочнова. В этом браке у пары родился второй сын — в 2019 году.
Сейчас Светлана старается создать для двоих сыновей и мужа теплую заботливую атмосферу. Она охотно делится семейными фото и моментами в соцсетях, но при этом внимательно оберегает близких от лишнего внимания публики.
В одном из интервью гимнастка призналась: «Я строгая мама, хоть старший сын у меня уже совсем взрослый. Но люблю радовать своих любимых маленькими сюрпризами, особенно когда мы вместе». По редким, но искренним семейным постам видно: семья для Хоркиной — это главный источник поддержки и сил.
Новые заявления, санкции и почему о ней снова говорят
В последние месяцы имя Хоркиной стало звучать все чаще. Причина — не только ее яркие заявления о российском и мировом спорте или активное участие в различных инициативах. Весной 2024 года стало известно, что Светлана попала в санкционные списки ряда западных стран. Грань между патриотизмом и политикой для нее всегда была тонкой, и Хоркина не боится ее пересекать. Даже в условиях перемен она остается влиятельной фигурой, не меняя своей позиции.
Параллельно Светлана продолжает руководить спортивными и гуманитарными проектами, активно защищает российский спорт на международных площадках и поддерживает государственные программы. Она всегда готова к открытым дискуссиям и конфликтам, что только добавляет ей известности. Именно поэтому имя Хоркиной так часто оказывается в центре внимания и появляется в новостных заголовках.
Светлана Хоркина — редкий пример спортсменки, которая сумела остаться заметной и значимой вне спортивной арены. Она меняется вместе со временем, иногда даже опережает его, а ее поступки и высказывания часто вызывают споры. Даже спустя двадцать лет после окончания карьеры ее имя все также вызывает сильные эмоции. Значит, Светлана еще точно не сказала своего последнего слова.