Куда пропала Аделина Сотникова — и как живет после ухода со льда

Тогда никто и представить не мог, что Аделина больше не покажет фантастических результатов и завершит свою карьеру спустя 6 лет. К этому моменту Сотникова уже три года не входила в сборную страны и не принимала участия в соревнованиях. Официальную точку в профессиональном спорте фигуристка поставила в интервью Борису Корчевникову на телеканале «Россия-1». Как оказалось, спортсменка долгое время выходила на лед через боль — девушке пришлось перенести операцию, во время которой в позвоночник ей были вживлены импланты.