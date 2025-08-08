Куда пропала Аделина Сотникова — и как живет после ухода со льда

После триумфа на сочинской олимпиаде фигуристка Аделина Сотникова довольно быстро ушла в тень. Сначала она перестала показывать результаты, потом выступать на соревнованиях, а после долгой паузы объявила о завершении карьеры. Пристальное внимание всего мира сменилось тишиной — даже свою беременность и избранника девушка долго скрывала от поклонников. Как изменилась и чем занимается легендарная чемпионка, рассказываем сегодня.
Завершение карьеры и причины ухода
Имя Аделины Сотниковой навсегда вписано в историю: ведь она принесла стране первое золото в женском одиночном фигурном катании. Триумф на олимпиаде в Сочи в 2014 году девушка вспоминает с теплотой и часто делится в своих соцсетях архивными видео.
Тогда никто и представить не мог, что Аделина больше не покажет фантастических результатов и завершит свою карьеру спустя 6 лет. К этому моменту Сотникова уже три года не входила в сборную страны и не принимала участия в соревнованиях. Официальную точку в профессиональном спорте фигуристка поставила в интервью Борису Корчевникову на телеканале «Россия-1». Как оказалось, спортсменка долгое время выходила на лед через боль — девушке пришлось перенести операцию, во время которой в позвоночник ей были вживлены импланты.
«Мне грустно и тяжело это говорить. Я также буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет», — призналась она.
Личная жизнь и семья
Осенью 2022 года Сотникова ошарашила поклонников новостью: она стала мамой. Девушка не публиковала снимки, на которых было видно ее растущий живот, в секрете держала она и личную жизнь. Уже после появления сына фигуристка рассказала, что ее избранник — профессиональный теннисист Дмитрий Попко.
В интервью молодая мама делилась, что беременность стала для пары неожиданностью. Аделина и Дмитрий не торопились связывать себя узами браки: но в 2024 году спортсмен сделал любимой предложение. Сейчас девушка делится счастливыми снимками, а у ее сына даже есть своя страница в соцсетях.
Чем занимается сейчас
После ухода из большого спорта про Аделину долгое время было ничего не слышно. Было известно, что у нее свой салон красоты, а еще изредка Сотникова вновь выходила на лед в телевизионных шоу. В 2019 году имя чемпионки оказалось замешано в скандале: СМИ писали, что якобы она отдала гадалке-обманщице 2 млн рублей. Ходили версии, что с помощью духов девушка хотела вернуть бывшего парня.
Сейчас Аделина участвует в мероприятиях, в том числе, в шоу Татьяны Навки. А один из главных ее проектов — школа фигурного катания, где она делится знаниями и опытом с будущими чемпионами:
«Как же волнительно быть тренером! — делилась Сотникова в своих соцсетях. — Но несмотря на все волнения, это приносит огромное вдохновение. Видеть, как твои ученики растут и добиваются целей — лучшее вознаграждение».
А еще Аделина занимается благотворительностью и говорит, что так «возвращает долги». Родная сестра чемпионки родилась с врожденным заболеванием: синдромом Тричера-Коллинза. Марии понадобилось множество операций, а знаменитая сестра всегда поддерживала ее морально и финансово.
Внешность: от «спорта» к женственности
Поклонники отмечают, как сильно изменилась спортсменка с «олимпийских» времен: она нашла свой новый женственный стиль и часто выкладывает снимки с профессиональных фотосессий. Преобразилась и фигура Аделины: она выглядит еще более хрупкой, чем раньше — при росте 163 сантиметра девушка весит 49 килограмм. Под постами она всегда собирает множество комплиментов.
Поклонники также заметили, что иначе выглядит лицо девушки. Но на вопрос о том, какие процедуры использует, Аделина ответила, что не использует филлеры и ботокс. «Окончательно полюбила себя без косметики», — отмечала она в соцсетях.
«Вы правда похудели и просто очень похорошели», «Самая прекрасная», — пишут ей подписчики.
Найти себя после большого спорта — задача не из легких. Радостно видеть спортсменов, которые продолжают радовать и вдохновлять своих поклонников, даже не сражаясь за медали.