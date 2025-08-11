Ледовая династия: как Евгений Плющенко строит новую карьеру — для себя и сына

Когда-то он выходил на лед под оглушительные овации, а сегодня его имя звучит в новостях чаще, чем у действующих чемпионов. Евгений Плющенко завершил свою карьеру, но не ушел из спорта — теперь он медийная персона, наставник и главный продюсер собственного сына Александра Плющенко. Рассказываем, как сейчас олимпийский чемпион строит новую карьеру для себя и сына.
Завершение карьеры и новая реальность
Спортивный путь Евгения Плющенко фактически закончился прямо в разгар Олимпиады-2014 в Сочи. Тогда за минуту до выхода на короткую программу он снялся с соревнований, схватившись за спину. Причина — поломка одного из шурупов, на которых держался искусственный межпозвоночный диск, установленный спортсмену за год до Олимпиады.
После экстренной операции в Израиле он официально завершил карьеру лишь в 2017-м — три года пробуя вернуться. Плющенко планировал выступить на пятой Олимпиаде в Пхёнчхане, но все же решил отказаться. По его словам, на решение уйти повлияли 15 операций, которые он перенес на протяжении карьеры.
Но Плющенко не простился со льдом — начался новый этап в его карьере. Он открыл собственную академию фигурного катания. А параллельно с тренерской деятельностью вместе с женой-продюсером Яной Рудковской ставит ледовые шоу — «Снежный король», «Снегурочка», «Щелкунчик», «Золушка» и др.
«Ангелы Плющенко» и конфликты с Этери Тутберидзе
После завершения карьеры главным проектом Плющенко стала собственная академия фигурного катания. Здесь он тренирует юных фигуристов, в том числе и собственного сына Александра (Гном Гномыч).
Но путь к успеху оказался тернистым. В первое время «Ангелы Плющенко» был нерентабельным проектом: убытки составляли до 12 млн рублей в год. «Первые три года это был сплошной минус и непрерывное вливание собственных денег», — говорит Яна Рудковская, которая продюсирует все проекты мужа.
Практически с самого открытия академии у Плющенко начались конфликты с другим тренером — Этери Тутберидзе. От нее к Плющенко уходили несколько фигуристов, в том числе Александра Трусова и Алена Косторная, правда, через некоторое время обе вернулись к Тутберидзе. Были конфликты из-за Алины Загитовой, а еще словесная перепалка в соцсетях.
Впрочем, конфликты — не помеха победам воспитанников «Ангелов». Фигуристы академии входят в сборную России и занимают призовые места на национальных и международных соревнованиях.
«Гном Гномыч»: как Плющенко строит карьеру сына
Другим главным «проектом» Евгения Плющенко является его сын Александр. Он встал на коньки, когда ему не было и 2-х лет, в 3 уже выступал в ледовом шоу отца, а в 10 выиграл первую золотую медаль. Сегодня 12-летний Плющенко-младший профессионально занимается фигурным катанием и намерен в спорте обойти своего отца.
«Я хочу стать олимпийским чемпионом, потому что хочу обыграть отца и быть популярнее него. Я хочу пройти пять Олимпиад. Моя задача — пять золотых, и это возможно», — говорит Саша Плющенко.
Но похоже звездные родители Плющенко и Рудковская решили вырастить не только олимпийского чемпиона, но и медийную персону. В перерывах между тренировками на льду Саша Плющенко зарабатывает миллионы на рекламных контрактах: например, в 1,5 года он уже рекламировал детскую одежду, а в 3 — получил первый международный контракт. А еще снимался для журналов, выходил на подиум в качестве модели, сыграл юного Д’Артаньяна в ремейке фильма «Три мушкетера» и даже участвовал в шоу «Новогодняя маска» в костюме Совенка, спев песню «Я — русский» исполнителя SHAMAN.
Семья как бренд: между реальностью и шоу
Сегодня Евгений Плющенко известен не только как бывший спортсмен, но и как продюсер, бизнесмен и отец, чья семейная жизнь открыта публике. В его соцсетях более 1 млн подписчиков, у его жены — еще больше. Плющенко и Рудковская женаты 18 лет. Их брак многие сначала сочли пиаром. Но сегодня их семья — как реалити-шоу: пара часто делится подробностями своей семейной жизни, показывает отдых и свой шикарный дом на Рублевке.
Плющенко открыто заявляет, что сейчас чувствует себя вполне счастливым. Для абсолютного счастья ему не хватает дочери, но это в планах. У пары есть двое общих детей — Александр (2013) и Арсений (2020), который родился с помощью суррогатной матери.
Что дальше: главные цели чемпиона
Плющенко не скрывает главной цели на будущее: он хочет, чтобы его сын выиграл Олимпиаду. Но это не единственная его цель. Он заявляет, что и дальше будет развивать фигурное катание в России: растить чемпионов, развивать в своей академии синхронное катание, устраивать новые ледовые шоу. Например, в конце 2025 года ожидается премьера его нового шоу «Сказки Евгения Плющенко».
«Это все не мечты, а наша планомерная работа. Мы растем и двигаемся вперед. У нас были сложные моменты, но мы их преодолели. В жизни, как и в спорте, ничего не дается на блюдечке. Надо пахать, надо работать. И мы работаем», — говорит Плющенко.
Карьера Плющенко не завершилась, а приобрела новые формы. Теперь его имя — это бренд, который звучит громко, а его жизнь сегодня — сочетание льда, хайпа и амбиций.