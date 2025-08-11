Ледовая династия: как Евгений Плющенко строит новую карьеру — для себя и сына

Сегодня Евгений Плющенко известен не только как бывший спортсмен, но и как продюсер, бизнесмен и отец, чья семейная жизнь открыта публике. В его соцсетях более 1 млн подписчиков, у его жены — еще больше. Плющенко и Рудковская женаты 18 лет. Их брак многие сначала сочли пиаром. Но сегодня их семья — как реалити-шоу: пара часто делится подробностями своей семейной жизни, показывает отдых и свой шикарный дом на Рублевке.