Гуменник перед отбором на ОИ-2026 сделал пять четверных прыжков

23-летний фигурист представил произвольную программу под музыку из «Игры престолов», по ходу которой он исполнил на пять квадов: четверные флип, лутц, риттбергер, сальхов в каскаде и сольный четверной сальхов, приземленный в степ-аут. Три из пяти четверных прыжков он исполнил чисто, на двух были допущены ошибки.
Постановщиком программы является серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух. В сумме за короткую и произвольную программы Гуменник набрал 303,79 балла.
Петр Гуменник и Аделия Петросян являются основными кандидатами от России на выступление в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Для попадания на Олимпиаду российским фигуристам необходимо попасть по итогам турнира в пятерку сильнейших.
Гуменник является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России, а также двукратным победителем финалов Гран-при России.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.