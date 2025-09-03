Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник перед отбором на ОИ-2026 сделал пять четверных прыжков

Российский фигурист Петр Гуменник стал победителем первого этапа Кубка Санкт‑Петербурга по фигурному катанию.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

23-летний фигурист представил произвольную программу под музыку из «Игры престолов», по ходу которой он исполнил на пять квадов: четверные флип, лутц, риттбергер, сальхов в каскаде и сольный четверной сальхов, приземленный в степ-аут. Три из пяти четверных прыжков он исполнил чисто, на двух были допущены ошибки.

Постановщиком программы является серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух. В сумме за короткую и произвольную программы Гуменник набрал 303,79 балла.

Петр Гуменник и Аделия Петросян являются основными кандидатами от России на выступление в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Для попадания на Олимпиаду российским фигуристам необходимо попасть по итогам турнира в пятерку сильнейших.

Гуменник является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России, а также двукратным победителем финалов Гран-при России.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.