Тутберидзе сопровождает Петросян на отборочном турнире в Пекине

Тренер Этери Тутберидзе сопровождает фигуристку Аделию Петросян на тренировках в преддверии отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Sport24

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник, запасными заявлены Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

Тутберидзе, в группе которой Петросян постоянно тренируется в Москве, прилетела в Пекин на отборочный турнир с командой Грузии. При этом тренеру группы Тутберидзе Даниилу Глейхенгаузу в сопровождении фигуристки на соревнованиях было отказано.

На тренировке Петросян чисто откатала все элементы короткой программы. Фигуристка без ошибок исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад «тройной флип — тройной тулуп».

Соревнования женщин в короткой программе пройдут в пятницу, 13 сентября. Начало — в 13:00 по московском времени. Петросян выступит под четвертым номером. Для получения олимпийской путевке российским спортсменам нужно попасть в пятерку лучших.

Петросян является двукратной чемпионой России, трехкратной победительницей финала Гран-при России, а также чемпионкой и серебряным призером чемпионата России по прыжкам. 18-летняя фигуристка первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.