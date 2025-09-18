Тутберидзе сопровождает Петросян на отборочном турнире в Пекине

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник, запасными заявлены Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.
Тутберидзе, в группе которой Петросян постоянно тренируется в Москве, прилетела в Пекин на отборочный турнир с командой Грузии. При этом тренеру группы Тутберидзе Даниилу Глейхенгаузу в сопровождении фигуристки на соревнованиях было отказано.
На тренировке Петросян чисто откатала все элементы короткой программы. Фигуристка без ошибок исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад «тройной флип — тройной тулуп».
Соревнования женщин в короткой программе пройдут в пятницу, 13 сентября. Начало — в 13:00 по московском времени. Петросян выступит под четвертым номером. Для получения олимпийской путевке российским спортсменам нужно попасть в пятерку лучших.
Петросян является двукратной чемпионой России, трехкратной победительницей финала Гран-при России, а также чемпионкой и серебряным призером чемпионата России по прыжкам. 18-летняя фигуристка первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.