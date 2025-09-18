Куда пропала Евгения Медведева: почему звезда фигурного катания ушла на пике славы

Имя Евгения Медведева до сих пор звучит в новостях и трендах, хотя с ее последнего соревнования прошло уже несколько лет. Она дважды становилась чемпионкой мира, брала серебро на Олимпийские игры 2018 и считалась символом целой эпохи в фигурном катании. Уход с большого льда не стал для нее точкой: Медведева сумела переосмыслить карьеру и превратила спортивную славу не в финал, а в старт для новой публичной жизни.
Как и когда завершилась карьера
Евгения Медведева начала кататься в три года и очень рано стала главной надеждой российского фигурного катания. Уже в 16 лет она выиграла чемпионат мира, а через год защитила титул и стала первой фигуристкой за 16 лет, которой удалось удержать мировое золото. На Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане Жене было всего 18: она шла на победу, но после травмы стопы за несколько месяцев до старта уступила золото Алине Загитовой, взяла серебро.
После Олимпиады она сменила тренера и переехала в Торонто, чтобы работать с Брайаном Орсером. Этот период стал самым сложным: новые программы давались тяжело, результаты пошли вниз, а постоянная боль в спине и ногах не позволяла тренироваться в полную силу. К 2020 году травмы усугубились — медики диагностировали хронические проблемы с позвоночником и суставами стоп, которые делали полноценные прыжки невозможными.
По этим причинам в 2021 году, когда Евгении был 21 год, Медведева объявила, что не сможет продолжать соревноваться. В интервью она говорила, что решение далось трудно: спорт был ее жизнью с трех лет, и уход ощущался как «потеря идентичности». Но при этом она подчеркивала, что этот шаг спас ей здоровье и помог выйти из состояния постоянного стресса.
Первые шаги за пределами спорта
После объявления о завершении соревновательной карьеры Евгения Медведева не исчезла со льда — наоборот, почти сразу ушла в ледовые шоу. Она стала постоянной участницей проектов Илья Авербуха, где выступала в дуэтах и сольных номерах, сочетая сложные элементы с театральной хореографией. Зрители отмечали, что в шоу Жене удалось раскрыться эмоционально — ее номера стали менее спортивными, но более выразительными и артистичными.
Параллельно она работала как приглашенный хореограф и постановщик — помогала молодым фигуристкам готовить показательные номера. В интервью Медведева рассказывала, что этот опыт вернул ей радость от катания, которая почти исчезла в годы постоянных стартов и борьбы за баллы.
Публичная жизнь после спорта
После завершения соревновательной карьеры Евгения Медведева не просто стала гостьей медиа — она создала их сама. В 2022 году Женя запустила собственный проект «Бес комментариев», который снимается в формате студийного ток-шоу. Каждая серия — это разговор без заготовленных вопросов и сценария, с акцентом на личные истории и искренние эмоции гостей.
В студии уже побывали самые разные герои: Олег Шепс, Саша Сулим, Варвара Щербакова, Яна Рудковская. Формат отличается расслабленной атмосферой: Женя сидит с гостями за круглым столом, задает личные вопросы и сама делится историями из своей жизни.
Параллельно она продолжает появляться в других проектах — участвовала в шоу «Ледниковый период», дает интервью, выходит на красные дорожки и сотрудничает с модными брендами, включая Dior и Louis Vuitton. В соцсетях, где у нее более миллиона подписчиков, Медведева делится закулисьем съемок, кадрами с мероприятий и тренировок, а также продвигает выпуски своего шоу.
Личная жизнь
Сейчас Евгении 26 лет, и, несмотря на постоянное внимание прессы, она довольно аккуратно говорит о своей личной жизни. Замужем она не была, детей у нее нет, но в июле 2025 года Медведева подтвердила, что состоит в отношениях с ведущим солистом Театр танца Todes и Большой театр Ильдаром Гайнутдиновым. Пара вместе появляется на культурных мероприятиях и иногда публикует совместные снимки в соцсетях.
До этого, с 2023 по октябрь 2024 года, она встречалась с фигуристом Дмитрием Чигиревым. После расставания Женя почти не комментировала личное, но продолжила активно вести соцсети, делясь кадрами с шоу, съемок и путешествий.
Ее подход к публичности остался прежним: она не уходит в полную приватность, но и не превращает личную жизнь в часть имиджа, оставляя за собой право решать, что показывать, а что оставить за кадром.
Чем занята сейчас
После ухода из большого спорта Женя не осталась в стороне от фигурного катания — она продолжает выступать в ледовых шоу и регулярно выходит на лед в новых постановках. Помимо этого, она пробует себя в роли наставницы: проводит мастер-классы, помогает юным фигуристам готовить показательные номера и делится опытом психологической подготовки к соревнованиям.
Параллельно Медведева развивает собственные проекты. Главное из них — авторское шоу «Бес комментариев», которое она продюсирует и ведет сама: в студию регулярно приходят известные спортсмены, артисты, журналисты и продюсеры, а выпуски набирают сотни тысяч просмотров.
Ее нынешняя жизнь — это баланс между спортом, медиа и публичными мероприятиями: Женя сумела остаться в центре внимания, но на собственных условиях.