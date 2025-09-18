Куда пропала Евгения Медведева: почему звезда фигурного катания ушла на пике славы

Евгения Медведева начала кататься в три года и очень рано стала главной надеждой российского фигурного катания. Уже в 16 лет она выиграла чемпионат мира, а через год защитила титул и стала первой фигуристкой за 16 лет, которой удалось удержать мировое золото. На Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане Жене было всего 18: она шла на победу, но после травмы стопы за несколько месяцев до старта уступила золото Алине Загитовой, взяла серебро.