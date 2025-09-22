Аделия Петросян поделилась эмоциями после отбора на Олимпиаду

«В день короткой очень переживала, не знала, к чему готовиться, какая-то была неизвестность. В день произвольной, наоборот, была очень спокойной, я получила удовольствие от проката. Отличался контент немного от привычного. Будем над этим работать.



Я знала, когда Тутберидзе уедет, и я специально к ней спустилась. Мы немного пообщались, она меня обняла, поцеловала. Она тоже, видимо, сильно переживала, нервничала. Я ее чувствовала максимально рядом с собой. Поэтому все прошло хорошо», — сказала Петросян.