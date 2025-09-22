Аделия Петросян поделилась эмоциями после отбора на Олимпиаду

18-летняя фигуристка выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 209,63 балла. Эта победа позволила ей квалифицироваться на зимние Олимпийские игры 2026 года.
«В день короткой очень переживала, не знала, к чему готовиться, какая-то была неизвестность. В день произвольной, наоборот, была очень спокойной, я получила удовольствие от проката. Отличался контент немного от привычного. Будем над этим работать.
Я знала, когда Тутберидзе уедет, и я специально к ней спустилась. Мы немного пообщались, она меня обняла, поцеловала. Она тоже, видимо, сильно переживала, нервничала. Я ее чувствовала максимально рядом с собой. Поэтому все прошло хорошо», — сказала Петросян.
Вместе с Петросян на Олимпиаду-2026 также отобрался российский фигурист Петр Гуменник, который выиграл турнир в Пекине с результатом 262,82 балла.
Петросян является двукратной чемпионой России, трехкратной победительницей финала Гран-при России, а также чемпионкой и серебряным призером чемпионата России по прыжкам. 18-летняя фигуристка первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.