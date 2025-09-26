Ричмонд
Жулин раскрыл, почему Степанова и Букин пропустят прокат сборной

27 и 28 сентября члены сборной России по фигурному катанию во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге покажут короткие и произвольные программы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщил тренер дуэта Александр Жулин, фигуристы Александра Степанова и Иван Букин пропустят контрольные прокаты из-за стоматологической операции у партнера.

«Ване провели операцию в воскресенье на зуб, обязательно нужно 4−5 дней восстановиться полностью и не кататься. Мы не поехали с разрешения федерации. Он неделю не катается уже. Были готовы абсолютно хорошо. Мы рвались в бой, но так получилось», — цитирует Жулина ТАСС.

Степановой 30 лет, Букину 32 года. Они являются двукратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы, участниками Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

В контрольных прокатах сборной России примут участие восемь танцевальных дуэтов:

  1. Василиса Григорьева и Евгений Артющенко;
  2. Василиса Кагановская и Максим Некрасов;
  3. Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин;
  4. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин;
  5. Екатерина Миронова и Евгений Устенко;
  6. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано;
  7. Софья Шевченко и Андрей Ежлов;
  8. Анна Щербакова и Егор Гончаров.