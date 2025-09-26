Жулин раскрыл, почему Степанова и Букин пропустят прокат сборной

Как сообщил тренер дуэта Александр Жулин, фигуристы Александра Степанова и Иван Букин пропустят контрольные прокаты из-за стоматологической операции у партнера.
«Ване провели операцию в воскресенье на зуб, обязательно нужно 4−5 дней восстановиться полностью и не кататься. Мы не поехали с разрешения федерации. Он неделю не катается уже. Были готовы абсолютно хорошо. Мы рвались в бой, но так получилось», — цитирует Жулина ТАСС.
Степановой 30 лет, Букину 32 года. Они являются двукратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы, участниками Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
В контрольных прокатах сборной России примут участие восемь танцевальных дуэтов:
- Василиса Григорьева и Евгений Артющенко;
- Василиса Кагановская и Максим Некрасов;
- Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин;
- Софья Леонтьева и Даниил Горелкин;
- Екатерина Миронова и Евгений Устенко;
- Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано;
- Софья Шевченко и Андрей Ежлов;
- Анна Щербакова и Егор Гончаров.