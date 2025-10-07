Губерниев упрекнул Тутберидзе за молчание по делу Валиевой

1 октября стало известно о том, что российская фигуристка Камила Валиева планирует возобновить карьеру в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Дмитрий Губерниев высказался об уходе Камилы Валиевой из группы Этери Тутберидзе.
«Ее уход от этого тренера говорит сам за себя. Мы же так и не услышали всей правды. А что произошло с Камилой? Этери Георгиевна молчит. В этом деле гештальт по-прежнему открыт», — передает слова Губерниева «ВсеПроСпорт».
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российская фигуристка Камила Валиева правильно поступила, когда принесла цветы заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе перед переходом в другую академию.
«Она сто процентов должна была принести цветы, если уходит. Потому что она — ученица Тутберидзе. Тутберидзе ведь ее сделала. Но это жизнь. Не моя задача обсуждать взаимоотношения других людей», — сказала Тарасова РИА Новости.
Валиева тренировалась под руководством Тутберидзе с 2018 года.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.