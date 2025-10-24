Экс-российская фигуристка хочет ускоренно получить паспорт США

«Состав олимпийской сборной США по фигурному катанию будет определен в начале января 2026 года после чемпионата в Сент-Луисе. На данный момент мы не можем попасть в команду, потому что у меня пока нет паспорта США, и на момент декабрьского дедлайна Олимпийского комитета США мне нужно будет ждать еще 20 месяцев.



Попадание в олимпийскую команду стало бы не только исполнением моей мечты, но и прекрасной возможностью отплатить стране, которая стала моим новым домом, и помочь принести олимпийское золото Соединенным Штатам с глубокой благодарностью и гордостью», — приводит слова 26-летней Ефимовой The Skating Club of Boston.