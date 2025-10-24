Экс-российская фигуристка хочет ускоренно получить паспорт США

Действующая чемпионка США Алиса Ефимова попросит сделать исключение и выдать ей паспорт страны быстрее, чем положено, чтобы она смогла попасть на Олимпиаду в Италии.
«Состав олимпийской сборной США по фигурному катанию будет определен в начале января 2026 года после чемпионата в Сент-Луисе. На данный момент мы не можем попасть в команду, потому что у меня пока нет паспорта США, и на момент декабрьского дедлайна Олимпийского комитета США мне нужно будет ждать еще 20 месяцев.
Попадание в олимпийскую команду стало бы не только исполнением моей мечты, но и прекрасной возможностью отплатить стране, которая стала моим новым домом, и помочь принести олимпийское золото Соединенным Штатам с глубокой благодарностью и гордостью», — приводит слова 26-летней Ефимовой The Skating Club of Boston.
В июле 2024 года фигуристке одобрили грин-карту, но чтобы получить гражданство США, ей необходимо было ждать три года. На данный момент позади уже 1 год и 3 месяца установленного срока. Дедлайн формирования сборной по фигурному катанию для Олимпиады-2026 в декабре, в связи с этим Ефимова намерена получить гражданство в ускоренном порядке.
До 2015 года Ефимова представляла Финляндию в одиночном катании. Потом в течение пяти лет, до сентября 2020 года, Ефимова выступала за Россию в дуэте с Александром Коровиным. Позже она каталась за Германию в паре с Рубеном Бломмартом. C 2023 года партнером Ефимовой является американец Митрофанов. Фигуристы состоят в браке с февраля 2024 года.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо в феврале 2026 года.