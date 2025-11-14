Ричмонд
Костомаров: Играю в футбол, могу даже гол забить

Олимпийский чемпион рассказал, что участвует в футбольных матчах и забивает голы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Роман Костомаров рассказал, что занимается многими видами спорта и все еще может забивать мячи в футбольных матчах.

«Занимаюсь спортом настолько, насколько это возможно. На сноуборде я съезжал с горы. В принципе, и без падений у меня все получилось, просто сейчас все дается гораздо труднее. Также я принимаю участие в благотворительных матчах по футболу. Конечно, бегать я не могу, как раньше, но где-то даже могу и гол забить», — отметил Костомаров в интервью «Газете.Ru».

Также олимпийский чемпион рассказал, что пробовал играть в теннис с дочерью.

«Я пробовал, но это так… Особо сильно и профессионально не получится —  больно руке», — признался Костомаров.

Роман Костомаров — олимпийский чемпион в танцах на льду на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Также в активе фигуриста две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы. Все титулы были завоеваны Романом в дуэте с Татьяной Навкой.

В 2023 году из-за тяжелой пневмонии Роман Костомаров находился в коме. Чтобы остановить некроз и сохранить жизнь олимпийскому чемпиону, врачам пришлось ампутировать его стопы ног и кисти рук.