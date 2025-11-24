Ричмонд
«Я ни о чем не жалею». Туктамышева объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Об этом 28-летняя фигуристка сообщила в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.

«Думаю, для каждого спортсмена фигурное катание, для каждого фигуриста, это маленькая жизнь. Да, были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чем не жалею», — сказала Туктамышева.

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в одиночном катании, победительница финала Гран-при сезона 2014/15 и чемпионка командного чемпионата мира 2021 года. Она входит в число первых фигуристок, стабильно исполнявших тройной аксель на взрослых соревнованиях.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о приостановке спортивной карьеры и с тех пор выступала преимущественно в ледовых шоу. В декабре 2024 года стало известно, что она начала тренерскую деятельность, помогая своему наставнику Алексею Мишину в работе с молодыми спортсменами.