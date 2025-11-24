Вайцеховская вспомнила, как Тарасова наехала на нее

В январе 2017-го на чемпионате Европы в Остраве в репортаже о победе Евгении Медведевой Вайцеховская отметила, что у фигуристки, несмотря на титулы, нет выдающихся программ.
«Любая звездная карьера в фигурном катании подразумевает непрерывное развитие фигуриста в творческом и личностном плане. По крайней мере так было со всеми великими чемпионками, говоря о которых болельщики вспоминали не только выдающиеся титулы, но и выдающиеся программы. В случае с Медведевой произошел парадоксальный перекос: за полтора года взрослой карьеры она собрала такое количество наград, которого не у всякой фигуристки наберется за всю спортивную жизнь, но сделала это на одном и том же техническом “багаже” и в том же самом стилистическо-музыкальном ключе», — написала тогда журналистка.
"За тот репортаж на меня наехала в прямом эфире даже Татьяна Тарасова. Причем, с таким обвинительным пафосом и в таких выражениях, что я потом неделю голову ломала: не перегнула ли палку? Да и с других сторон накат был знатным.
Сейчас же читаем прямую речь Жени Медведевой: «У меня был паттерн определенной программы. Вот я его всю жизнь и катала. У меня флип-тулуп, лутц, вращение, дорожка, флип, риттбергер, остановились, поехали дупель (2А), сальхов-тулуп, хорео, два вращения. Все! Это моя вечная произвольная программа, то есть ничего не менялось…», — написала Вайцеховская в социальных сетях.
Вайцеховская объяснила, почему в том репортаже так написала. «Если ты — лучший, то стыдно позволять себе войти в сезон со старой постановкой, со старым набором элементов, со старыми хореографическими приемами. Потому что как раз это показывает, насколько ты крут, выделяет тебя из общего ряда. Поэтому я всегда относилась к выдающимся спортсменам с аналогичной позиции. И мне было крайне неприятно, например, видеть, что Женя, которой я дико восхищалась на ее юниорском финале Гран-при в Барселоне, начинает тупо эксплуатировать одну и ту же схему», — добавила журналистка.
Елена Вайцеховская — первая в истории советского спорта олимпийская чемпионка в прыжках с 10-метровой вышки. Золотая медаль была завоевана спортсменкой на Олимпиаде в Монреале в 1976 году. Завершила карьеру в 1980 году из-за травмы плеча, впоследствии начала карьеру в спортивной журналистике.