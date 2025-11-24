Вайцеховская вспомнила, как Тарасова наехала на нее

«Любая звездная карьера в фигурном катании подразумевает непрерывное развитие фигуриста в творческом и личностном плане. По крайней мере так было со всеми великими чемпионками, говоря о которых болельщики вспоминали не только выдающиеся титулы, но и выдающиеся программы. В случае с Медведевой произошел парадоксальный перекос: за полтора года взрослой карьеры она собрала такое количество наград, которого не у всякой фигуристки наберется за всю спортивную жизнь, но сделала это на одном и том же техническом “багаже” и в том же самом стилистическо-музыкальном ключе», — написала тогда журналистка.