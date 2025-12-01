Ричмонд
Петросян и Гуменник приняли приглашение выступить на Олимпиаде

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение выступить в нейтральном статусе на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Петросян и Гуменник отобрались на Олимпиаду, победив в сентябре на квалификационном турнире в Пекине. Позднее МОК подтвердил, что российские фигуристы соответствуют всем необходимым критериям для выступления в нейтральном статусе и направил им официальное приглашение на Олимпиаду.

Аделия Петросян является двукратной чемпионкой России, трехкратной победительницей финала Гран-при России, а также чемпионкой и серебряным призером чемпионата России по прыжкам. 18-летняя фигуристка первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер.

Петр Гуменник является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России, а также двукратным победителем финалов Гран-при России.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские спортсмены, кроме фигурного катания, также получили допуск к квалификационным соревнованиям по ски-альпинизму, санному спорту, шорт-треку и конькобежному спорту.

По словам министра спорта России Михаил Дегтярев, на предстоящей Олимпиаде примут участие до 20 российских спортсменов.

