Избитая матерью фигуристка не выступит на Кубке Первого канала

Соревнования пройдут 6 декабря в Калуге. Ранее тренер 14-летней фигуристки Евгений Плющенко сообщил, что его подопечная заболела гриппом.
«Давайте пожелаем Лене скорейшего выздоровления и восстановления. Мы тебя очень сильно любим и ждем!» — сказано в сообщении.
Последний раз Костылева выходила на лед на этапе юниорской серии Гран-при России в Омске 21 ноября, где заняла второе место. Через несколько дней Плющенко обвинил мать фигуристки в жестоком обращении с дочерью. 28 ноября продюсер Яна Рудковская опубликовала в соцсетях видео, на котором Ирина Костылева избивает свою дочь после тренировки.
Елена Костылева является чемпионкой России среди юниоров, победительницей Всероссийских финальных соревнований «Кубок Федерации» и победительницей первенства Московской области.