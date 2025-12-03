Избитая матерью фигуристка не выступит на Кубке Первого канала

Последний раз Костылева выходила на лед на этапе юниорской серии Гран-при России в Омске 21 ноября, где заняла второе место. Через несколько дней Плющенко обвинил мать фигуристки в жестоком обращении с дочерью. 28 ноября продюсер Яна Рудковская опубликовала в соцсетях видео, на котором Ирина Костылева избивает свою дочь после тренировки.