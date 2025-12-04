Загитова: Буду делать все, чтобы продвигать свой народ

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась в социальных сетях получением дипломом в рамках премии «Татары года — 2025» издания «Миллиард. Татар».
«Спасибо большое организаторам за то, что так высоко оцениваете мой вклад в Республику Татарстан. Конечно, я буду делать со своей стороны все для того, чтобы продвигать свой народ в массы, и делать очень классные проекты, нужные проекты. В позапрошлом году мы сделали шоу “Хранители времени”, которое, дай бог, покажем в следующем году и порадуем вас потрясающими спецэффектами», — сказала Загитова.
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.