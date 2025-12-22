Топ-15 трюков на коньках: от базы до арсенала профессионалов

Ноги в начале должны находиться в третьей позиции: это когда пятка одной ноги прилегает к внутренней стороне стопы другой ноги. Колени нужно слегка согнуть. Расставьте руки в стороны и, держа спину прямо, оттолкнитесь от льда. Опорную ногу в этот момент нужно выпрямить. Если вы опираетесь на внутреннее ребро конька опорной ноги, то при движении с правой ноги вы поедете налево, а если на внешнее — направо. Трюк можно выполнять с любой ноги.