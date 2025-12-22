Топ-15 трюков на коньках: от базы до арсенала профессионалов

Польза катания на коньках
Любые занятия спортом в правильном количестве благоприятно влияют на ваше здоровье и фигурное катание здесь не будет исключением. Фигурное катание в отличие от многих статичных видов спорта имеет свои преимущества:
- К примеру, дисциплина развивает выносливость и координацию спортсмена,
- Во время занятий хорошо «прокачивается» чувство равновесия.
- Нельзя не отметить и классические плюсы занятий спортом, такие как общее укрепление мышц.
- Когда мы говорим о позитивной нагрузке, нельзя не вынести в отдельный тренировку мелких мышц, которые участвуют в работе тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. Они получают дополнительное развитие при катании на коньках.
- Улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
- Организм спортсмена или любителя становится крепче и банально лучше готов к нагрузкам после длительных тренировок на льду.
Топ-5 легких трюков на коньках для новичков
Если вы решили взять в руки коньки и еще не надевали их на ноги — не расстраивайтесь. Для вас имеется список трюков на коньках для начинающих, которые через 1−2 тренировки будут вызывать восторг не только у вас, но и у случайных зрителей.
1. Торможение
Первое, чему вам надо научиться — это правильно падать. Но такой трюк никого, кроме ваших друзей и родителей не впечатлит. А вот правильное торможение как раз является крутым базовым элементом в арсенале новичка.
Техника выполнения
В момент движения на коньках нужно вынести свободную ногу вперед и развернуть ее пяткой наружу. Носок должен смотреть внутрь. При правильном исполнении лезвие не скользит по льду, а цепляется за него. Еще один вариант торможения — развести ноги шире и поставить носки внутрь. Он подходит для торможения на невысокой скорости.
Частые ошибки при выполнении элемента
Высокая скорость может стать препятствием для торможения в обоих вариантах. К тому же, вам нужно будет следить за тем, насколько сильно вы разворачиваете носок конька. Перебор грозит падением.
2. Елочка
Иначе — один из основных шагов в фигурном катании. По технике элемент напоминает коньковый ход в лыжах. Элемент показывает, что трюки на коньках не обязаны быть сложными. Иногда катание даже в своей базе выглядит привлекательно.
Техника выполнения
Ноги в начале должны находиться в третьей позиции: это когда пятка одной ноги прилегает к внутренней стороне стопы другой ноги. Колени нужно слегка согнуть. Расставьте руки в стороны и, держа спину прямо, оттолкнитесь от льда. Опорную ногу в этот момент нужно выпрямить. Если вы опираетесь на внутреннее ребро конька опорной ноги, то при движении с правой ноги вы поедете налево, а если на внешнее — направо. Трюк можно выполнять с любой ноги.
Частые ошибки при выполнении элемента
Начинайте упражнение медленно. Высокая скорость может привести к падению. К характерным ошибкам при выполнении элемента относят толчок при помощи носка — правильно отталкиваться нужно средней частью конька. Посмотрите видео, чтобы делать элемент чище.
3. Дуга
Также один из базовых шагов в фигурном катании. Свое название элемент получил по типу движения на коньках, когда спортсмен описывает дугу во время скольжения.
Техника выполнения
Этот шаг, как и елочка начинается с третьей позиции, но в этом случае правую ногу нужно слегка согнуть. Руки необходимо развести в стороны на уровне плеч, голову держать прямо и смотреть перед собой.
Далее нужно оттолкнуться левой ногой, перенеся вес тела на правую. Скольжение выполняется поочередно с ноги на ногу так, чтобы движение напоминало окружность. Выполнять трюк можно как на внешнем, так и на внутреннем ребре конька. Новичкам лучше сначала освоить внутренние дуги.
Частые ошибки при выполнении элемента
Опорную ногу во время выполнения шага не нужно выпрямлять полностью, чтобы держать равновесие. Еще одной ошибкой являются частые повороты головы — она должна оставаться прямой.
4. Тройка
Изучив дуги и шаги, можно их соединять в повороты. Одним из базовых является «тройка». Название элемент получил из-за того, что во время движения фигурист описывает на льду цифру «3».
Техника выполнения
Необходимо сделать толчок правой ногой и начать скольжение левой по дуге вперед. Колено опорной ноги должно быть слегка согнуто, а вес тела смещен к центру окружности, которую вы и описываете на льду. Перед поворотом колено выпрямляется, руки поднимаются на уровень плеч. Первой разворачивается туловище и только потом таз и ноги. Завершается трюк спиной вперед.
Частые ошибки при выполнении элемента
Неправильное положение корпуса может привести к технически неверному исполнению и падению. Слишком ранний или слишком поздний выезд на тройку лишает элемент необходимой симметрии. К тому же, новички после поворота часто опираются на носок опорной ноги, а делать этого не нужно.
5. Скобка
Скобка — это поворот на одной ноге. Как вы могли догадаться, на льду фигурист оставляет след в виде скобы.
Техника выполнения
Элемент очень похож на предыдущую тройку. Только поворот конька выполняется не внутрь круга, который вы рисуете, а наружу. Элемент выполняется на внешнем ребре конька. В момент поворота необходимо развернуть опорную ногу по направлению из круга и только после этого перейти на внутреннее ребро.
Частые ошибки при выполнении элемента
Частой ошибкой при выполнении элемента является отсутствие смены ребра или несвоевременная смена. Также часто корпус расположен неправильно — а это влияет на равновесие спортсмена.
Топ-5 трюков на коньках средней сложности
Итак, с базой вы ознакомились и уже уверенно чувствуете себя на коньках. На этом все? Нет, теперь вы можете переходить к элементам более продвинутого уровня.
1. Перетяжки
Так называется популярный элемент из серии скольжений, когда фигурист двигается на одной ноге, меняя ребро конька. Упражнение полезно для развития равновесия.
Техника выполнения
Спину при выполнении элемента держите прямо, руки — в стороны. Скольжение происходит на опорной ноге, а свободная в это время должна быть выставлена вперед. Есть вариант, при котором она отводится назад, но это еще более сложный случай. Во время движения нужно переносить вес тела с внутреннего ребра на внешнее. Скользить нужно вправо, а затем влево. При изменении направления колено необходимо немного согнуть.
Частые ошибки при выполнении элемента
Важным элементом трюка является правильная скорость. Без нее вы не сможете двигаться и, скорее всего, потеряете равновесие. Очень важно согласованно работать всем телом: плечи, таз и ноги должны помогать друг другу, а не быть в рассинхроне.
2. Фонарик
Также одно из базовых скольжений в фигурном катании, которое хорошо подходит вам, если вы уже более месяца занимаетесь катанием на льду. На льду элемент оставляет след в виде китайского фонарика или песочных часов.
Техника выполнения
Движение осуществляется активным сведением и разведением ног на льду. Руки нужно развести на уровне плеч, а пятки держать вместе. Носки разворачиваются в стороны. Начиная движение необходимо согнуть колени и развести ноги. Это делается давлением на внутренние ребра коньков. Во время движения колени выпрямляются, ноги держатся на ширине плеч. Разверните стопы носками внутрь и снова соедините ноги, чтобы вернуться в исходное положение.
Частые ошибки при выполнении элемента
Слишком быстрая скорость, как и небольшая, могут привести к падению. Самая главная ошибка — отсутствие синхронности.
3. Перебежки
Этот элемент относится к базовым скольжениям, но имеет свою сложность. Во время движения меняется ребро скольжения, поэтому новичкам трюк может быть не подвластен.
Техника выполнения
Руки разводятся в стороны, колени сгибаются. В таком положении происходит отталкивание. Вес тела переносится на опорную ногу. Во время движения свободную ногу не нужно подтягивать к опорной — надо ставить ее крест‑накрест, перешагивая опорную. Перенесите вес на ногу, которая находится впереди, и отталкивайтесь с ее помощью.
Частые ошибки при выполнении элемента
К частым ошибкам относят быстрый переход на другую ногу, ломаную линию перебежки, ее угловатость. Ось тела необходимо держать прямо и не допускать искривление.
4. Циркуль
Движение в этом скольжении осуществляется взад-вперед на ребре опорной ноги. Свободная нога описывает круг вокруг опорной. На льду этот трюк на коньках выглядит достаточно привлекательно, чтобы изучить его в середине пути обучения.
Техника выполнения
Для выполнения трюка нужно перенести вес на левую ногу, поставить ее на зубцы конька и согнуть в колене. Руки необходимо держать раскинутыми в стороны, чтобы они не мешали движению. Вращайтесь, описывая круги правой ногой вокруг левой. В начале движения поставьте ноги вместе. В дальнейшем правая нога должна сделать круг и вернуться к левой.
Частые ошибки при выполнении элемента
Важно, чтобы зубцы конька опорной ноги во время поворотов стояли на одном месте, и не ерзали по льду. Еще одной ошибкой является отсутствие скрещивания ног, когда вы описываете круг свободной ногой.
5. Перекидной прыжок
Самый первый прыжковый элемент, который изучают фигуристы. На начальном уровне он еще достаточно сложен, но уже подходит для любителей.
Техника выполнения
Встать нужно спиной вперед по ходу движения. Руки поднимите в стороны, а левую ногу отставьте назад. Далее необходимо развернуться и скользить по льду на левой ноге, после надо оттолкнуться и во время прыжка поменять ноги, чтобы приземлиться на правую.
Частые ошибки при выполнении элемента
Пируэт должен быть выполнен вокруг маховой ноги. Часто спортсмены делают его недостаточно широко.
Топ-5 сложных трюков на коньках для профессионалов
Скольжения, шаги и дуги — это, конечно, очень хорошо. Но фигурное катание привлекает многих любителей прыжковой частью и красивыми вращениями. Изучить их способны только те спортсмены, которые уже уверенно могут стоять на ногах. Поговорим и об исполнении этих сложных трюков на коньках.
1. Либела
Вращение, которое очень красиво смотрится на льду. Больше подходит для девушек. Спортсмен в этом случае вращается в позе ласточки. Свободная нога в это время находится за спиной таким образом, чтобы ее колено было выше бедра опорной ноги.
Техника выполнения
Либела исполняется на любом ребре конька. Сначала идет необходимый разгон, после которого можно начинать въезд в элемент. При сгибании опорной ноги центр равновесия тела переносится на зубец конька, а пояс поворачивается в сторону вращения, принимая горизонтальное положение. Как только найдена ось вращения, центр равновесия перемещается на переднюю часть лезвия конька, опорная нога выпрямляется, а корпус принимает горизонтальное положение. Далее нужно сделать несколько поворотов и опустить свободную ногу вниз, руки поднять вверх.
Частые ошибки при выполнении элемента
Самая частая ошибка — недостаточное вращение. Также возрастает риск падения при неправильном положении тела: если свободная нога расположена низко, или, наоборот, слишком высоко. Удерживать баланс во вращении помогают движения рук и ног — не игнорируйте этот момент.
2. Волчок
Также базовое вращение. Выполняется сидя с разным положением свободной ноги.
Техника выполнения
В классическом волчке свободная нога выставляется вперед. Въезд в элемент выполняется так: фигурист едет на внешнем ребре согнутой левой ноги, делает мах правой и садится. Правая нога в этот момент должна быть развернута. Вращение выполняется на передней трети конька. В начале вращения можно использовать зубец. Допускается обхват свободной ноги двумя руками.
Частые ошибки при выполнении элемента
Туловище и руки нужно выставить вперед — это поможет избежать падения. Самое главное — держать равновесие.
3. Бильман
Еще один красивый элемент вращения стоя, который относится к винтам. Положение ноги в этом случае отличается от либелы.
Техника выполнения
В этом элементе фигурист вращается на одной ноге. Вторая нога поднимается за спиной вторую за спиной и удерживается двумя руками над головой за лезвие конька. Ноги должны быть примерно полностью разведены, голова и спина — выгнуты вверх.
Частые ошибки при выполнении элемента
Элемент требует большой гибкости, почти всегда выполняется женщинами. Очень важно в этом случае правильно рассчитать скорость вращения и уверенно стоять на одной ноге. Баланс — ваш главный союзник.
4. Тулуп
В конце списка трюков переходим к самому вкусному — к прыжкам. Базовым прыжковым элементам относят тулуп. Тулуп выполняется так: фигурист едет на правой ноге, потом отталкивается ото льда зубцом конька левой ноги, совершает нужное количество оборотов и приземляется на правую ногу. Мы рассмотрим вариант с одним оборотом.
Техника выполнения
Скольжение начинается с шага тройки, далее идет дуга «назад-наружу». Заход на прыжок осуществляется с левой ноги. При отталкивании нужно развернуть плечи, сам толчок делается с зубца. Правую руку необходимо вытянуть по направлению прыжка. Прыжок нужно совершить так, чтобы приземление осуществилось на правую ногу. В этот момент носки коньков должны смотреть вниз. В момент приземления плечи и таз необходимо держать прямо, в форме квадрата. После приземления нужно также двигаться по дуге на правой ноге, вытянув в воздухе левую.
Частые ошибки при выполнении элемента
К частым ошибкам этого прыжка относится отсутствие выхода на прыжок, после которого прыжковой ногой делается правая, а не левая конечность. Ни в коем случае не ставьте толчковую ногу на мизинец — потеряете равновесие.
5. Аксель
В противовес тулупу приведем в пример один из самых сложных прыжков — аксель. Это реберный прыжок. То есть спортсмен отталкивается от ребра конька во время прыжка.
Техника выполнения
Скольжение начинается правой ногой. Перед прыжком необходимо сделать разворот и перенести центр тяжести на другую ногу, слегка присев. Продолжая скользить по дуге, сделайте тормозящее движение коньком, оттолкнитесь и совершите мах правой ногой. Когда тело начинает вращение, следите за тем, чтобы правая нога вращалась вместе с ним. Прижимайте руки к туловищу как можно сильнее. При приземлении на правую ногу нужно вытянуть левую ногу назад.
Частые ошибки при выполнении элемента
Так как прыжок сложный ошибок может быть много: юные спортсмены часто выезжают на прыжок не вперед по фронту движения, а назад. Важную роль в прыжке играет маховая нога, которая задает вращение. Баланс движения в этом случае часто не соблюдается. Кроме того, в момент вращения нужно следить за тем, чтобы таз не покидал пределы круга, по которому совершается оборот. Иначе не получится выезд из прыжка и приземление.
Как начать кататься на коньках: полезные советы для начинающих
Приведем несколько советов, которые помогут вам быстрее освоиться в катании на коньках.
1. Вам должно быть комфортно
В первую очередь речь идет о спортивной форме. На открытом катке нужно одеваться теплее, на закрытом — легче. Ваш костюм не должен сковывать движения.
2. Разминайтесь перед катанием
Не забывайте о том, что разминка помогает избежать травм, поэтому уделите ей время. Нужно «прогреть» все группы мышцы: особенно важно, чтобы готовыми были спина, ноги и руки.
3. Научитесь двигаться на льду
Прежде чем начать выполнять хоть какие-то элементы, надо уметь держаться на льду и кататься с комфортом. Пока не научитесь держать равновесие на льду, переходить к трюкам опасно. Нарабатывайте катание в первую очередь.
4. Умейте падать
Без падений все же не обойдется. Поэтому освойте техники правильного и безопасного приземления. Старайтесь упасть вбок, сгибайте колени. Как ни странно, напрягаться во время падения не стоит — это повысит риск травмы.
5. Обратитесь к тренеру
Возможно, этот совет подойдет не всем, потому что хороший специалист может стоить очень больших денег. Но здоровье и прогресс вас как фигуриста все же требуют соответствующего внимания. Занятия с профессионалом ускорят ваш рост.
Что нужно знать о выполнении разных трюков на коньках
Приведем основные положения статьи в кратком изложении ниже. Фигурное катание — не так уж и сложно освоить, если делать все правильно. Вспомните, как делать трюки на коньках последовательно и применяйте эти советы на практике.
- Ваше здоровье при выполнении трюков будет улучшаться. Мышцы точно станут крепче, а системы организма — выносливее.
- Не начинайте со сложных элементов: ваша база в самом начале — умение держаться на льду, умение тормозить и безопасно падать.
- Поняв эти детали и изучив их на практике, осваивайте шаги: елочки, дуги, скобки. Не забывайте о поворотах.
- После этих элементов переходите к среднему уровню — скольжениям. Вот названия этих трюков на коньках: фонарик, перетяжки, циркуль и перебежки.
- Прыжки и вращения — самая сложная и красивая часть трюков. Сначала можете освоить перекидной прыжок, а потом перейти к тулупам и акселям. Вращения вроде либелы, бильмана и волчка тоже оставьте до тех пор, пока не будете чувствовать себя уверенно с другими элементами.
- Не забывайте, что лучшие трюки правильнее осваивать с тренером.