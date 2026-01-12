Роднина высказалась о возвращении Валиевой и Трусовой в спорт

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, в чьей академии тренируется Валиева, сообщила, что спортсменка, скорее всего, примет участие в прыжковом чемпионате России, который может стать для нее первым после возвращения в спорт. Трусова, в свою очередь, восстановила все тройные прыжки, кроме акселя, через три месяца после родов. Фигуристка выходит на лед почти каждый день и регулярно работает в зале.
«Пусть у девочек получится то, чего они сами себе пожелают. Что бы мы ни желали, что бы мы ни хотели, все зависит от них. Насколько они настроены на возвращение. Я тоже возвращалась после перерыва. Но это разные вещи. Спорт был другой. Я выступала в парном катании. Сравнивать нельзя. В любой ситуации это непросто. Главное — мотивация», — передает слова Родниной РИА Новости.
Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, как смог организовать подготовку к шоу «Ледниковый период» с участием российских фигуристок Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой.
«Считаю, что это был определенный успех. Думаю, это абсолютное событие: как говорится, ТЩК в полном составе. Все хотят. Это такой интересный эксперимент. На данный момент основная концепция в том, что в проекте исключительно девочки — профессиональные фигуристки. Очень много у нас ребят из спорта с ними в паре. Наверное, это основной акцент. И то, что в новом амплуа увидим девчонок», — цитирует Авербуха Sport24.
Ирина Роднина стала самой успешной и результативной фигуристкой в истории парного катания: трехкратной олимпийской чемпионкой (1972, 1976, 1980), десятикратной (1969—1978) чемпионкой мира, одиннадцатикратной (1969—1978, 1980) чемпионкой Европы и шестикратной (1970—1971, 1973—1975, 1977) чемпионкой СССР, в 1969—1980 годах не проиграв ни одного соревнования, в которых она участвовала с партнерами.