Бывшие российские фигуристы не получили визы для участия в ЧЕ

Карина Акопова и Никита Рахманин, ныне выступающие за Армению в парном катании, не смогли получить визы на чемпионат Европы в Великобритании.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в британском Шеффилде с 13 по 18 января. Карина Акопова, с 2025 года выступающая за Армению в парном катании, в социальных сетях объявила, что ей с Никитой Рахманиным не выдали британскую визу.

«Конечно, шокирующая новость для нас. Визу не дали, хотя подавали месяц назад, она до сих пор не готова. Мы сегодня сидели в Армении, ждали визы, думали, что сегодня получится, но, к сожалению, нет», — сказала спортсменка.

22-летняя Акопова отметила, что не знает, связано ли это с тем, что пара родом из России.

Акопова и Рахманин являются серебряными призерами этапа Кубка России 2021 года, предыдущие два сезона они почти не выступали из-за различных травм. На отборочном турнире в Пекине фигуристы заняли второе место, обеспечив себе путевку на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Российские спортивные пары не были допущены до отбора на Олимпиаду.