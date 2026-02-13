День в истории: 13 февраля 2014 года Юдзуру Ханю первым в истории набрал более 100 баллов за короткую программу

Исторический рекорд 101,45 балла стал первым шагом Ханю к золоту Сочи и одновременно важной вехой для всего вида: планка за короткую программу перешла в трёхзначный диапазон, а требования к насыщенности и качеству проката заметно выросли. Уже на следующей Олимпиаде и в сезонах после Сочи именно планка Ханю воспринималась как новый стандарт, с которым вынуждены были сверяться все претенденты на вершину мужского фигурного катания.