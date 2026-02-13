Ричмонд
День в истории: 13 февраля 2014 года Юдзуру Ханю первым в истории набрал более 100 баллов за короткую программу

13 февраля 2014 года во дворце спорта «Айсберг» в Сочи 19‑летний японец Юдзуру Ханю переписал историю мужского фигурного катания, набрав 101,45 балла за короткую программу и впервые превысив отметку в 100 баллов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Его прокат с четверным сальховом и тройным акселем под напряжённую музыку стал не только украшением олимпийского турнира, но и задал новый ориентир для судей и соперников.

До Игр в Сочи мировой рекорд в короткой программе также принадлежал Ханю — 99,84 балла, но на олимпийском льду японец прибавил ещё почти два балла, продемонстрировав редкое сочетание сложности, чистоты и выразительности. Ближайшим преследователем стал трёхкратный чемпион мира Патрик Чан, получивший 97,52 балла, что подчёркивало масштаб достижения Ханю: даже идеальный прокат главного фаворита сезона не позволил приблизиться к новому рекорду.

Соревнования мужского одиночного катания на Олимпиаде‑2014 проходили 13 и 14 февраля, и уже после короткой программы стало ясно, что именно Ханю задаёт тон турниру. Его лидерство, уверенность и статус победителя финала Гран‑при сезона 2013/14 укрепили ощущение смены поколений в мужском катании. Символичным фоном стало снятие перед прокатом Евгения Плющенко из‑за резкой боли в спине: Россия лишилась своего ветерана, а на авансцену окончательно вышла новая звезда из Японии.

Исторический рекорд 101,45 балла стал первым шагом Ханю к золоту Сочи и одновременно важной вехой для всего вида: планка за короткую программу перешла в трёхзначный диапазон, а требования к насыщенности и качеству проката заметно выросли. Уже на следующей Олимпиаде и в сезонах после Сочи именно планка Ханю воспринималась как новый стандарт, с которым вынуждены были сверяться все претенденты на вершину мужского фигурного катания.