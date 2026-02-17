День в истории: 17 февраля 2022 года Александра Трусова первой в истории выполнила пять четверных прыжков в произвольной программе

Достижение Трусовой подняло планку технической сложности в женском катании: четверные прыжки стали нормой для топ-спортсменок, а ее программа превзошла по суммарной базе все предыдущие олимпийские. В итоге Александра завоевала серебро Олимпиады, уступив Анне Щербаковой, но ее прокат навсегда вошел в историю как первый случай пяти четверных от женщины. До Пекина максимумом считались четыре четверных, и Трусова не только преодолела этот барьер, но и подтвердила статус пионера новой эры фигурного катания.