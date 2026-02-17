Ричмонд
День в истории: 17 февраля 2022 года Александра Трусова первой в истории выполнила пять четверных прыжков в произвольной программе

17 февраля 2022 года на Олимпиаде в Пекине российская фигуристка Александра Трусова совершила революцию в женском одиночном катании, первой в истории выполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. Ее прокат оценили в 177,13 балла — личный рекорд, а по сумме двух программ она набрала 251.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Трусова заявила самую сложную программу на Олимпиаде: четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад четверной лутц + тройной тулуп и каскад четверной лутц + ойлер + тройной сальхов. Несмотря на мелкие ошибки, она не упала ни разу, что стало прорывом — ранее пять четверных в произвольной у нее не получались на чемпионатах мира, Европы и России.

Достижение Трусовой подняло планку технической сложности в женском катании: четверные прыжки стали нормой для топ-спортсменок, а ее программа превзошла по суммарной базе все предыдущие олимпийские. В итоге Александра завоевала серебро Олимпиады, уступив Анне Щербаковой, но ее прокат навсегда вошел в историю как первый случай пяти четверных от женщины. До Пекина максимумом считались четыре четверных, и Трусова не только преодолела этот барьер, но и подтвердила статус пионера новой эры фигурного катания.