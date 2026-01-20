Трусова рассказала о выборе тренера после возвращения в спорт

Ранее стало известно о том, что фигуристка возвращается в спорт под руководством Тутберидзе. Спортсменка попала в заявку прыжкового чемпионата России, который пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве.
«Когда решила, что точно попробую, потому что, как сказал Макар, если не попробуешь — пожалеешь, стоял вопрос — с Евгением Викторовичем или Этери Георгиевной. С ними обоими я в хороших отношениях, и мне комфортно с обоими. Было сложно. Честно говоря, думала всю беременность, кого же я выберу. Жалко, нельзя записать их двоих. Очень грустно», — заявила Трусова в видео, опубликованном на ее странице в соцсети «ВКонтакте».
«Решила, что с Этери Георгиевной, потому что за всю карьеру больше всего лет тренировалась у нее. Мне с ней комфортнее именно заниматься, выступать. Когда выходишь с ней на старт, как будто бы всегда под защитой, у тебя есть щит. Больше ни с кем у меня, наверное, так не было», — добавила Трусова.
Александра Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В 2024 году Трусова выступала на предсезонных контрольных прокатах сборной России, где в произвольной программе продемонстрировала попытку четверного лутца. В начале августа 2025 года у Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Александра продолжала выходить на лед в выставочных шоу и после родов.
21-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.