Петр Гуменник опасается перетренироваться перед Олимпиадой

«Сейчас пока чувствую прилив положительной энергии, у меня становится больше сил, больше желания. Я могу больше прокатать программу, больше потренироваться. И на самом деле в таком состоянии нужно быть аккуратным, потому что можно легко перестараться, перетренироваться. И это может плохо сказаться. Поэтому нужно себя по количеству ограничивать, когда ты в таком настроении. Но вообще это хорошо, потому что элементы получаются гораздо лучше», — сказал Гуменник в видео Первого канала.
Петр Гуменник и Аделия Петросян выступят на Олимпийских играх. Оба будут катать программы в одиночном фигурном катании. Фигуристы получили приглашение от МОК, а позже отобрались на Игры в квалификационном турнире. Оба спортсмена будут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. Торжественная церемония открытия состоится 6 февраля. Мужчины представят короткие программы 10 февраля, а с произвольной — 13-го. Гуменник из-за отсутствия рейтинга ISU выйдет на лед первым.
Петр Гуменник установил рекорд России по количеству набранных баллов в короткой программе (109,05). Это произошло во время выступление на турнире памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге. Это последний официальный старт для фигуристов перед поездкой на Олимпиаду в Италию.
В чемпионате России по фигурному катанию в 2025 году Гуменник завоевал золото.