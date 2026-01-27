Иностранный фигурист пожелал удачи Гуменнику на Олимпиаде

— Пётр приезжал летом, и он нас всех, конечно, впечатлил. Помню, он только приехал и уже на первой тренировке делал абсолютно все. Причем делал это и легко, и в связках. Там у нас катается ещё Эндрю Торгашев; его тоже поздравляю, он отобрался на Олимпиаду в сборную США — для него это тоже большое событие. А Петя впечатлил, конечно, общение было, ему желаю большой удачи на Олимпиаде.