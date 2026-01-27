Ричмонд
Иностранный фигурист пожелал удачи Гуменнику на Олимпиаде

Чешский фигурист Георгий Рештенко пожелал удачи Петру Гуменнику на Олимпиаде 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— На сборы в группу Арутюняна приезжал и российский фигурист Петр Гуменник. Вы с ним пересекались, у вас было какое-то общение?

— Пётр приезжал летом, и он нас всех, конечно, впечатлил. Помню, он только приехал и уже на первой тренировке делал абсолютно все. Причем делал это и легко, и в связках. Там у нас катается ещё Эндрю Торгашев; его тоже поздравляю, он отобрался на Олимпиаду в сборную США — для него это тоже большое событие. А Петя впечатлил, конечно, общение было, ему желаю большой удачи на Олимпиаде.

— То есть в каком-то смысле собралась русская тусовка?

— Можно и так сказать. Летом у нас круто кататься, приезжает много спортсменов, были я, Гуменник, Торгашев, Софья Самоделкина, которая сейчас за Казахстан выступает, Семён Данильянц — он за Армению катается. Процесс идёт, даже не нужно себя подбадривать или как-то мотивировать, когда вокруг столько фигуристов. Приезжала ещё Ю Ён из Южной Кореи, Франсуа Пито из Франции, хорошая рабочая атмосфера, хочется смотреть на других и доказывать, — передает слова Рештенко «Чемпионат».

Георгий Рештенко родился в Санкт-Петербурге, большую часть жизни провел в России. В 2017 году в возрасте 15 лет он с семьёй перебрался в Чехию и сменил спортивное гражданство. На чемпионате Европы 2026 он завоевал бронзовую медаль. Рештенко не смог пройти олимпийскую квалификацию, поэтому пропустит Олимпиаду в Милане.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. Торжественная церемония открытия состоится 6 февраля. Мужчины представят короткие программы 10 февраля, а с произвольной — 13-го. Гуменник из-за отсутствия рейтинга ISU выйдет на лед первым.

Петр Гуменник установил рекорд России по количеству набранных баллов в короткой программе (109,05). Это произошло во время выступление на турнире памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге. Это последний официальный старт для фигуристов перед поездкой на Олимпиаду в Италию.

В чемпионате России по фигурному катанию в 2025 году Гуменник завоевал золото.

