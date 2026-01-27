Бестемьянова оценила шансы российских фигуристов на Олимпиаде

«Всем было понятно, что фигуристы, которые не выступали несколько лет, не имеют рейтинга, поэтому они будут начинать соревнования с первой разминки. Соглашаясь выступать на Олимпийских играх, все понимали трудности такого положения. Тем не менее мы очень надеемся, что Аделия Петросян может побороться за самые высокие места. А у Петра Гуменника есть шанс попасть в тройку. Это будет зависеть не только от их катания, но и от выступлений соперников. Потому что конкуренция будет сильнейшей. Конечно, если соперники будут делать ошибки, тогда шансов станет больше», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».