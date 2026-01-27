Бестемьянова оценила шансы российских фигуристов на Олимпиаде

«Всем было понятно, что фигуристы, которые не выступали несколько лет, не имеют рейтинга, поэтому они будут начинать соревнования с первой разминки. Соглашаясь выступать на Олимпийских играх, все понимали трудности такого положения. Тем не менее мы очень надеемся, что Аделия Петросян может побороться за самые высокие места. А у Петра Гуменника есть шанс попасть в тройку. Это будет зависеть не только от их катания, но и от выступлений соперников. Потому что конкуренция будет сильнейшей. Конечно, если соперники будут делать ошибки, тогда шансов станет больше», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В фигурном катании примут участие Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба выступают в одиночном катании и будут участвовать в качестве нейтральных атлетов. Уже известно, что из-за отсутствия рейтинга ISU в короткой программе они выступят в первой разминке. У Гуменника будет первый стартовый номер, у Петросян — первый или второй.
Наталья Бестемьянова выступала в танцах на льду. Вместе с Андреем Букиным стала олимпийской чемпионкой в Калгари в 1988 году. Также Бестемьянова и Букин 4 раза побеждали на чемпионатах мира (1985—1988) и 5 раз — на чемпионатах Европы (1983, 1985—1988).