«Важный день». Медведева показала фото в свадебном платье

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала примерку свадебного платья.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Медведева выложила фотографию из свадебного салона.

«Вчера был важный день…» — подписал публикацию 26-летняя Медведева.

Источник: Соцсети

Напомним, в ноябре прошлого году фигуристка получила предложение руки и сердца от своего молодого человека танцора Ильдара Гайнутдинова.

Евгения и Ильдар познакомились в 2024 году на проекте «Звездные танцы», после которого у них начались отношения. Свой роман Медведева и Гайнутдинов подтвердили летом 2025 года, опубликовав в соцсети совместные фотографии.

Евгения Медведева — чемпионка мира 2016 и 2017 годов, а также серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале она уступила 1,31 балла Алине Загитовой, которая стала олимпийской чемпионкой. Последний раз Медведева выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.