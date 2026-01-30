Известны результаты жеребьевки чемпионата России — 2026 по прыжкам

31 января, в первый день чемпионата выступление начнутся с ¼ финала в номинации одиночного фигурного катания среди мужчин. Первым на льду появится Владислав Дикиджи, далее по порядку Макар Игнатов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Григорий Федоров, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Роман Савосин, Глеб Лутфуллин, Николай Угожаев.
Далее на льду в четвертьфинале появятся спортсменки в женском одиночном фигурном катании в таком порядке: Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова, Камилла Нелюбова, Мария Елисова, Камила Валиева, Мария Захарова, Александра Трусова, Софья Муравьёва, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.
В финале выступят дуэты в таком порядке: Матвей Ветлугин/Анна Фролова, Владислав Дикиджи/Мария Захарова, Макар Игнатов/Александра Трусова, Марк Кондратюк/Камила Валиева, Андрей Мозалёв/Алиса Двоеглазова, Евгений Семененко/Софья Муравьёва.
1 февраля соревновательный день будет посвящен полуфиналу спортивных пар. Они выступят в таком порядке: Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.
В 2025 году победителями турнира стали Аделия Петросян, Владислав Дикиджи, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Участники Олимпийских игр Аделия Петросян и Пётр Гуменник пропустят прыжковый чемпионат. Они выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе.