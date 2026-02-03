Что стало с Тоней Хардинг — самой скандальной фигуристкой 90-х

Тоня Хардинг — фигуристка, которая первой в истории женского спорта исполнила тройной аксель на международных соревнованиях, но ее имя запомнилось не благодаря этому прыжку, а из-за самого громкого скандала в истории зимнего спорта. Сегодня, в 2026 году, ей исполнится 56 лет. Она больше не выступает, не дает интервью и не стремится к славе. Вместо этого она выбрала семейную жизнь под новым именем — Тоня Прайс. Рассказываем, как сложилась жизнь американской фигуристки после громкого скандала, который многие помнят до сих пор.