Что стало с Тоней Хардинг — самой скандальной фигуристкой 90-х

Тоня Хардинг — фигуристка, которая первой в истории женского спорта исполнила тройной аксель на международных соревнованиях, но ее имя запомнилось не благодаря этому прыжку, а из-за самого громкого скандала в истории зимнего спорта. Сегодня, в 2026 году, ей исполнится 56 лет. Она больше не выступает, не дает интервью и не стремится к славе. Вместо этого она выбрала семейную жизнь под новым именем — Тоня Прайс. Рассказываем, как сложилась жизнь американской фигуристки после громкого скандала, который многие помнят до сих пор.
Трудное детство
Тоня Хардинг родилась в 1970 году в Портленде, штат Орегон, в семье, далекой от идеала. Ее мать, Лавона, была жестокой, импульсивной и страдала от алкогольной зависимости, но при этом сделала все возможное, чтобы дочь добилась успеха в фигурном катании. Уже в три года Тоня встала на коньки, а к подростковому возрасту превратилась в настоящего трудоголика: тренировки начинались в 4:30 утра, а после них — школа, домашние дела и снова лед.
Мать по ночам шила для нее вручную костюмы для выступлений, собирала бутылки и работала официанткой, чтобы оплатить занятия. Отец, Эл, хоть и болел, старался уделять дочери достаточно внимания — он брал Тоню на охоту, учил ремонтировать машины и поддерживал ее любовь к скорости. Эти навыки позже помогли Тоне чувствовать себя уверенно в мужских сферах — от автоспорта до бокса.
Фигуристка, которой не хватило признания
В 1991 году Тоня совершила прорыв: она стала первой женщиной в мире, исполнившей тройной аксель на чемпионате США, и завоевала серебро на чемпионате мира. Однако, несмотря на техническое превосходство, ее не принимали в «клуб принцесс льда». Судьи снижали баллы за неэлегантность, журналисты высмеивали ее самодельные костюмы и пролетарский вид, а публика предпочитала изящную Нэнси Кэрриган.
Тоня не соответствовала образу фигуристки того времени — она была прямолинейной и слишком грубоватой для мира, где ценилась глянцевая фальшь. Тем не менее, ее стиль катания — с акцентом на сложные прыжки, а не на грацию и образ — позже стал нормой в женском фигурном катании. Современные звезды, такие как Александра Трусова или Камила Валиева, во многом продолжают именно ту техническую линию, которую Тоня начала первой.
Скандал и пожизненная дисквалификация
В январе 1994 года, опасаясь не попасть в олимпийскую сборную, Хардинг оказалась вовлеченной в заговор против своей главной соперницы. Ее бывший муж Джефф Гиллоули и телохранитель Шоун Экардт организовали нападение на Керриган. Они подговорили Шейна Стэнта сломать ногу сопернице Тони.
Однако Стэнт только ранил Керриган, ударив дубинкой по ноге чуть выше колена. Из-за травмы Нэнси пришлось пропустить национальное первенство, а Тоня заняла первое место в турнирной таблице и попала в сборную.
Расследование все-таки доказало причастность Хардинг к заговору. Тоня долгое время отрицала свою причастность, но позже признала, что знала о планах покушения, однако не сообщила об этом властям, утверждая, что боялась угроз со стороны экс-супруга. Фигуристка была приговорена к трем годам условного наказания, 500 часам исправительных работ, штрафу в размере $160 тыс. и пожизненному отстранению от фигурного катания.
Попытки начать с нуля
После позора Хардинг оказалась в изоляции. От нее отвернулись спонсоры, федерации и даже бывшие друзья. Она пробовала себя в профессиональном боксе — провела шесть боев с равным счетом, участвовала в автогонках, снималась в клипах и малобюджетных фильмах. В 2002 году она даже пыталась вернуться на лед в рамках шоу-программ, но ее появление не вызвало интереса у зрителей.
Ее имя стало нарицательным: политики, комики и журналисты использовали фразу «сделать как Тоня Хардинг», имея в виду грязные методы борьбы. Но в 2017 году на экраны вышел фильм «Тоня против всех» с Марго Робби в главной роли. Картина, основанная на реальных событиях, показала Тоню не как злодейку, а как жертву насилия, бедности и системы, которая никогда не давала ей шанса стать «своей». Фильм получил «Оскар», а сама Хардинг — новую волну сочувствия. В 2018 году она приняла участие в американском шоу «Танцы со звездами», где в паре с танцором Сашей Фарбером заняла третье место.
Новая жизнь под другим именем
В 2010 году, в возрасте 39 лет, Тоня вышла замуж за Джозефа Прайса, которого встретила в баре. С тех пор она настаивает на том, чтобы ее называли Тоней Прайс. Вскоре у пары родился сын, и материнство стало для нее главным смыслом. Сегодня она живет в тихом городке Яколт, штат Вашингтон и ведет жизнь, далекую от мира спорта.
По ее словам, она работающая мама, которая не хочет возвращаться в прошлое. На вопрос, не хочет ли она извиниться перед Нэнси Кэрриган, она отвечает: «Хватит извиняться». Тем самым Тоня показывает, что выбрала жить дальше, не оглядываясь на ошибки юности, травму детства и решения, за которые она уже давно расплатилась.
В редких интервью последних лет Тоня подчеркивает, что ценит стабильность выше всего. Она занимается домом, помогает мужу в его бизнесе по ремонту автомобилей и редко пользуется соцсетями. По ее словам, она научилась отличать настоящую поддержку от любопытства и больше не стремится доказывать что-либо миру.
Тоня Хардинг больше не стремится восстановить репутацию или вернуть спортивную славу. В 2026 году она живет вне публичного поля и после многих лет скандалов и нестабильности она обрела то, чего не имела во время карьеры — простое, женское счастье. Ее история — напоминание о том, что за громкими заголовками часто скрываются сложные человеческие судьбы, а второй шанс возможен даже тогда, когда кажется, что все потеряно.