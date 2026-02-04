Первая чемпионка мира России: как сложилась жизнь Марии Бутырской после спорта

Мария Бутырская вошла в историю фигурного катания как первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании. Золото мирового первенства она выиграла в 1999 году в Хельсинки — на тот момент ей было 26 лет, что считалось редкостью для этого вида спорта, где пик формы обычно приходится на более ранний возраст. До этого Бутырская уже дважды становилась чемпионкой Европы, а позже добавила в коллекцию еще одно европейское золото, закрепив статус лидера российской сборной конца 90-х.