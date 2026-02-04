Первая чемпионка мира России: как сложилась жизнь Марии Бутырской после спорта

В конце 90-х Мария Бутырская была одной из самых узнаваемых фигур в российском фигурном катании. Ее победа на чемпионате мира стала важным моментом для отечественного спорта и открыла новую эпоху женского одиночного катания. После завершения карьеры в 2003 году спортсменка выбрала другой путь. Сегодня Мария Бутырская по-прежнему связана с фигурным катанием, но ее жизнь давно вышла за рамки спортивных стартов.
Карьера Марии Бутырской и уход из спорта
Мария Бутырская вошла в историю фигурного катания как первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании. Золото мирового первенства она выиграла в 1999 году в Хельсинки — на тот момент ей было 26 лет, что считалось редкостью для этого вида спорта, где пик формы обычно приходится на более ранний возраст. До этого Бутырская уже дважды становилась чемпионкой Европы, а позже добавила в коллекцию еще одно европейское золото, закрепив статус лидера российской сборной конца 90-х.
Ее карьера развивалась непросто. В юности тренеры считали Бутырскую нестабильной спортсменкой, а путь в сборную занял несколько лет. Однако именно ее особая манера катания, артистизм и сильная психологическая устойчивость сделали Марию узнаваемой фигурой на международных стартах. К концу карьеры Бутырская считалась одной из самых опытных фигуристок мирового уровня и символом поколения спортсменок, которые удерживали лидерство России в женском катании.
Спортивную карьеру Бутырская завершила в 2003 году в возрасте 31 года. Решение она объясняла накопленной усталостью, травмами и желанием сосредоточиться на личной жизни и новых проектах. Уход из большого спорта стал для нее осознанным шагом, который открыл возможность начать новую профессиональную главу вне соревновательного льда.
Личная трагедия, которая изменила ее жизнь
В начале 2000-х Мария Бутырская пережила тяжелую личную утрату. Ее возлюбленный, предприниматель Игорь Малахов, погиб в 2001 году. По данным СМИ, он оказался вовлечен в криминальный конфликт и был застрелен. На тот момент Бутырская состояла с ним в отношениях несколько лет, и, по словам самой фигуристки, они строили серьезные планы на совместную жизнь.
Эта трагедия произошла в период, когда спортсменка продолжала выступать на международных соревнованиях. Позже Бутырская признавалась, что пережить случившееся ей помогли тренировки и подготовка к стартам. Работа позволяла сохранять внутреннюю дисциплину и постепенно возвращаться к привычной жизни.
По словам фигуристки, именно этот период сильно изменил ее отношение к жизни и личным приоритетам. После трагедии Бутырская стала более закрытой в вопросах личной жизни и позже говорила, что научилась ценить стабильность и поддержку семьи.
Жизнь после завершения карьеры
После завершения карьеры в 2003 году Мария Бутырская решила остаться в фигурном катании, но уже в роли наставника. Спортсменка начала работать тренером, проводить мастер-классы и помогать молодым фигуристам готовиться к соревнованиям. Ее опыт и авторитет позволили быстро закрепиться в тренерской среде, а ученики часто отмечали требовательность и дисциплину, которые Бутырская считала основой профессионального роста.
Параллельно она активно участвовала в ледовых шоу и телевизионных проектах. Бутырская выступала в гастрольных ледовых постановках, где демонстрировала привычный зрителям артистичный стиль катания. Такие проекты позволяли ей оставаться на льду и поддерживать свою популярность среди поклонников фигурного катания.
Этот этап стал для спортсменки переходом от личных побед к работе с молодыми фигуристами и публичной деятельности. Бутырская постепенно сформировала образ эксперта, который не только комментирует соревнования, но и продолжает развивать фигурное катание как наставник.
Тренерская школа и закрытие проекта «Будь первым»
Со временем Мария Бутырская решила развивать собственный тренерский проект. Она открыла школу фигурного катания, где занимались дети и подростки разного уровня подготовки. Школа работала по принципу индивидуального подхода: ученики тренировались в небольших группах, а сама Бутырская участвовала в разработке программ подготовки и контролировала тренировочный процесс.
Проект несколько лет считался успешным и помогал молодым спортсменам делать первые шаги в фигурном катании. Однако к середине 2020-х школа столкнулась с финансовыми трудностями. В 2025 году стало известно о закрытии проекта «Будь первым». Основными причинами называли рост расходов на аренду ледовых площадок, содержание тренировочных групп и общие изменения в индустрии спортивных школ.
Закрытие школы стало непростым этапом для Бутырской, но она не отказалась от тренерской деятельности. Спортсменка продолжила работать с фигуристами в индивидуальном формате и участвовать в образовательных спортивных проектах, сохраняя влияние в тренерской среде.
Личная жизнь и семья
Личная жизнь Марии Бутырской сложилась после завершения спортивной карьеры. В 2006 году она вышла замуж за хоккеиста Вадима Хомицкого, который младше ее на 10 лет. Их знакомство произошло во время спортивных мероприятий, а разница в возрасте не стала препятствием для отношений.
У супругов появилось трое детей: сын Владислав и дочери Александра и Анастасия. Бутырская не раз рассказывала, что материнство полностью изменило ее жизнь. После рождения детей спортсменка стала больше времени уделять семье, но не отказалась от работы и публичной деятельности.
По словам Бутырской, семья стала для нее главным источником поддержки и помогла легче адаптироваться к жизни после большого спорта. Совмещение материнства и работы позволило ей сохранить активный образ жизни и продолжать развиваться в профессии.