Первая чемпионка мира России: как сложилась жизнь Марии Бутырской после спорта

Мария Бутырская вошла в историю как первая российская чемпионка мира по фигурному катанию. После завершения карьеры она не исчезла из спорта, но ее жизнь изменилась сильнее, чем ожидали поклонники.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В конце 90-х Мария Бутырская была одной из самых узнаваемых фигур в российском фигурном катании. Ее победа на чемпионате мира стала важным моментом для отечественного спорта и открыла новую эпоху женского одиночного катания. После завершения карьеры в 2003 году спортсменка выбрала другой путь. Сегодня Мария Бутырская по-прежнему связана с фигурным катанием, но ее жизнь давно вышла за рамки спортивных стартов.

Карьера Марии Бутырской и уход из спорта

Победа Бутырской на чемпионате мира 1999 года стала историческим событием.Источник: AP 2024
Победа Бутырской на чемпионате мира 1999 года стала историческим событием.Источник: AP 2024

Мария Бутырская вошла в историю фигурного катания как первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании. Золото мирового первенства она выиграла в 1999 году в Хельсинки — на тот момент ей было 26 лет, что считалось редкостью для этого вида спорта, где пик формы обычно приходится на более ранний возраст. До этого Бутырская уже дважды становилась чемпионкой Европы, а позже добавила в коллекцию еще одно европейское золото, закрепив статус лидера российской сборной конца 90-х.

Ее карьера развивалась непросто. В юности тренеры считали Бутырскую нестабильной спортсменкой, а путь в сборную занял несколько лет. Однако именно ее особая манера катания, артистизм и сильная психологическая устойчивость сделали Марию узнаваемой фигурой на международных стартах. К концу карьеры Бутырская считалась одной из самых опытных фигуристок мирового уровня и символом поколения спортсменок, которые удерживали лидерство России в женском катании.

Спортивную карьеру Бутырская завершила в 2003 году в возрасте 31 года. Решение она объясняла накопленной усталостью, травмами и желанием сосредоточиться на личной жизни и новых проектах. Уход из большого спорта стал для нее осознанным шагом, который открыл возможность начать новую профессиональную главу вне соревновательного льда.

Личная трагедия, которая изменила ее жизнь

Гибель возлюбленного в начале 2000-х стала тяжелым жизненным испытанием для Бутырской.Источник: РИА "Новости"
Гибель возлюбленного в начале 2000-х стала тяжелым жизненным испытанием для Бутырской.Источник: РИА "Новости"

В начале 2000-х Мария Бутырская пережила тяжелую личную утрату. Ее возлюбленный, предприниматель Игорь Малахов, погиб в 2001 году. По данным СМИ, он оказался вовлечен в криминальный конфликт и был застрелен. На тот момент Бутырская состояла с ним в отношениях несколько лет, и, по словам самой фигуристки, они строили серьезные планы на совместную жизнь.

Эта трагедия произошла в период, когда спортсменка продолжала выступать на международных соревнованиях. Позже Бутырская признавалась, что пережить случившееся ей помогли тренировки и подготовка к стартам. Работа позволяла сохранять внутреннюю дисциплину и постепенно возвращаться к привычной жизни.

По словам фигуристки, именно этот период сильно изменил ее отношение к жизни и личным приоритетам. После трагедии Бутырская стала более закрытой в вопросах личной жизни и позже говорила, что научилась ценить стабильность и поддержку семьи.

Жизнь после завершения карьеры

После ухода из спорта Бутырская стала тренером и участницей ледовых шоу.Источник: РИА "Новости"
После ухода из спорта Бутырская стала тренером и участницей ледовых шоу.Источник: РИА "Новости"

После завершения карьеры в 2003 году Мария Бутырская решила остаться в фигурном катании, но уже в роли наставника. Спортсменка начала работать тренером, проводить мастер-классы и помогать молодым фигуристам готовиться к соревнованиям. Ее опыт и авторитет позволили быстро закрепиться в тренерской среде, а ученики часто отмечали требовательность и дисциплину, которые Бутырская считала основой профессионального роста.

Параллельно она активно участвовала в ледовых шоу и телевизионных проектах. Бутырская выступала в гастрольных ледовых постановках, где демонстрировала привычный зрителям артистичный стиль катания. Такие проекты позволяли ей оставаться на льду и поддерживать свою популярность среди поклонников фигурного катания.

Этот этап стал для спортсменки переходом от личных побед к работе с молодыми фигуристами и публичной деятельности. Бутырская постепенно сформировала образ эксперта, который не только комментирует соревнования, но и продолжает развивать фигурное катание как наставник.

Тренерская школа и закрытие проекта «Будь первым»

Бутырская развивала собственную школу фигурного катания и продолжила тренерскую работу после ее закрытия.Источник: РИА "Новости"
Бутырская развивала собственную школу фигурного катания и продолжила тренерскую работу после ее закрытия.Источник: РИА "Новости"

Со временем Мария Бутырская решила развивать собственный тренерский проект. Она открыла школу фигурного катания, где занимались дети и подростки разного уровня подготовки. Школа работала по принципу индивидуального подхода: ученики тренировались в небольших группах, а сама Бутырская участвовала в разработке программ подготовки и контролировала тренировочный процесс.

Проект несколько лет считался успешным и помогал молодым спортсменам делать первые шаги в фигурном катании. Однако к середине 2020-х школа столкнулась с финансовыми трудностями. В 2025 году стало известно о закрытии проекта «Будь первым». Основными причинами называли рост расходов на аренду ледовых площадок, содержание тренировочных групп и общие изменения в индустрии спортивных школ.

Закрытие школы стало непростым этапом для Бутырской, но она не отказалась от тренерской деятельности. Спортсменка продолжила работать с фигуристами в индивидуальном формате и участвовать в образовательных спортивных проектах, сохраняя влияние в тренерской среде.

Личная жизнь и семья

Мария Бутырская воспитывает троих детей и продолжает работать в фигурном катании.Источник: РИА "Новости"
Мария Бутырская воспитывает троих детей и продолжает работать в фигурном катании.Источник: РИА "Новости"

Личная жизнь Марии Бутырской сложилась после завершения спортивной карьеры. В 2006 году она вышла замуж за хоккеиста Вадима Хомицкого, который младше ее на 10 лет. Их знакомство произошло во время спортивных мероприятий, а разница в возрасте не стала препятствием для отношений.

У супругов появилось трое детей: сын Владислав и дочери Александра и Анастасия. Бутырская не раз рассказывала, что материнство полностью изменило ее жизнь. После рождения детей спортсменка стала больше времени уделять семье, но не отказалась от работы и публичной деятельности.

По словам Бутырской, семья стала для нее главным источником поддержки и помогла легче адаптироваться к жизни после большого спорта. Совмещение материнства и работы позволило ей сохранить активный образ жизни и продолжать развиваться в профессии.