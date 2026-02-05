Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионка Европы заменила музыку в короткой программе перед ОИ

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс из-за авторских прав оказалась в непростой ситуации перед зимними Олимпийскими играми в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Йорик Хендрикс, тренер и брат чемпионки Европы 2024 года Луны Хендрикс, рассказал, что спортсменка поменяет музыку в короткой программе перед Олимпийскими играми. Хендрикс выступала под песню Селин Дион «Ashes», теперь она выбрала композицию этой же исполнительницы — «I Surrender».

«На зимних Играх задействовано больше коммерческих интересов, чем на других соревнованиях. Платформа ClicknClear предлагает каталог песен, для которых есть готовая лицензия и ее легко приобрести. Для песни “I Surrender” она доступна по ограниченной цене — 50 евро для некоммерческого использования, например, на спортивных мероприятиях. Это более старый хит, поэтому он и доступнее», — приводит слова Йорика Хендрикса Knack.

Соревнования фигуристок-одиночниц в рамках зимних Олимпийских игр 2026 года пройдут 17 февраля (короткая программа) и 19 февраля (произвольная программа). В турнире под нейтральным флагом будет участвовать 18-летняя российская фигуристка Аделия Петросян.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше