Чемпионка Европы заменила музыку в короткой программе перед ОИ

Йорик Хендрикс, тренер и брат чемпионки Европы 2024 года Луны Хендрикс, рассказал, что спортсменка поменяет музыку в короткой программе перед Олимпийскими играми. Хендрикс выступала под песню Селин Дион «Ashes», теперь она выбрала композицию этой же исполнительницы — «I Surrender».
«На зимних Играх задействовано больше коммерческих интересов, чем на других соревнованиях. Платформа ClicknClear предлагает каталог песен, для которых есть готовая лицензия и ее легко приобрести. Для песни “I Surrender” она доступна по ограниченной цене — 50 евро для некоммерческого использования, например, на спортивных мероприятиях. Это более старый хит, поэтому он и доступнее», — приводит слова Йорика Хендрикса Knack.
Соревнования фигуристок-одиночниц в рамках зимних Олимпийских игр 2026 года пройдут 17 февраля (короткая программа) и 19 февраля (произвольная программа). В турнире под нейтральным флагом будет участвовать 18-летняя российская фигуристка Аделия Петросян.