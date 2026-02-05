Чемпионка Европы заменила музыку в короткой программе перед ОИ

«На зимних Играх задействовано больше коммерческих интересов, чем на других соревнованиях. Платформа ClicknClear предлагает каталог песен, для которых есть готовая лицензия и ее легко приобрести. Для песни “I Surrender” она доступна по ограниченной цене — 50 евро для некоммерческого использования, например, на спортивных мероприятиях. Это более старый хит, поэтому он и доступнее», — приводит слова Йорика Хендрикса Knack.