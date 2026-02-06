Ричмонд
Канадец Стивен Гоголев хотел бы, чтобы за него болели в России

Канадский фигурист Стивен Гоголев заявил, что считает себя не чужим для россиян человеком.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

21-летний спортсмен родился в Торонто в семье Ирины и Игоря Гоголевых, которые занимались спортивной гимнастикой. На старте карьеры Стивен тренировался в Екатеринбурге.

— Можешь немного рассказать для тех, кто не в курсе: почему за Канаду выступает человек с такой фамилией?

— Я родился в Канаде и большую часть времени жил в ней. Но родители из России, из Екатеринбурга. До 7 лет мы ездили туда-сюда, на два города. Но со временем полностью с семьей переехали в Канаду. Это было после распада Советского Союза, плюс мои родители уже жили в Канаде до моего рождения. Потом я и мой брат, получается, присоединились. Брат занимался греблей, но потом бросил, в университет поступил.

— У тебя хороший русский. Часто на нем говоришь?

— В семье я разговариваю по-русски. Ну и на соревнованиях тоже часто представляется возможность поговорить на русском.

— Идет Илья Малинин навстречу — с ним по-русски будешь?

— Зависит от того, с кем он. Если с англоговорящим — по-английски, если с русскоговорящим — по-русски, да, — сказал Гоголев корреспонденту Sport24 Константину Лесику.

— Понятно, что ты гражданин Канады. Но чувствуешь себя на какую-то часть русским?

— Конечно, есть такое, потому что мои родители — русские. Но большей частью чувствую себя скорее канадцем, потому что вырос там. Процент оценить не могу… Просто пожелаю россиянам болеть за меня тоже, потому что я не чужой человек, — сказал Гоголев в интервью Sport24.