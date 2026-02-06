Канадец Стивен Гоголев хотел бы, чтобы за него болели в России

— Я родился в Канаде и большую часть времени жил в ней. Но родители из России, из Екатеринбурга. До 7 лет мы ездили туда-сюда, на два города. Но со временем полностью с семьей переехали в Канаду. Это было после распада Советского Союза, плюс мои родители уже жили в Канаде до моего рождения. Потом я и мой брат, получается, присоединились. Брат занимался греблей, но потом бросил, в университет поступил.