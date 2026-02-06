Японский конькобежец: Атмосфера в Олимпийской деревне пугающая

Тацуя Синама отметил, что район вокруг комплекса производит тревожное впечатление.
«Район вокруг деревни находится в пригороде. Атмосфера немного пугающая, ночью не хочется выходить на улицу. Хочется быть осторожным во всем», — приводит слова Синамы РИА Новости на Nikkan Sport.
В период с декабря 2025-го по январь 2026 года в районе Олимпийской деревни произошли два акта вандализма, в результате которых было повреждено около 60 душевых кабин.
29-летний Синама является чемпионом мира в спринтерском многоборье. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира в отдельных дисциплинах.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.