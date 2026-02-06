Ричмонд
Илья Малинин рад, что Гуменник выступит на Олимпиаде

Американский фигурист заявил, что очень рад за российского соперника.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Американский фигурист, двукратный чемпион мира Илья Малинин рассказал, что будет рад видеть на Олимпиаде в Италии россиянина Петра Гуменника. Об этом Малинин рассказал ТАСС.

«Я очень счастлив за него, потому что он всегда тренируется с понимаем того, что надо работать усердно. Поэтому я с нетерпением жду его приезда сюда», — сказал Малинин.

На олимпийский турнир в Милане и Кортина-д'Ампеццо допущены только два российских фигуриста. Помимо Петра Гуменника, в нейтральном статусе выступит Аделия Петросян. Это решение было принято Международным союзом конькобежцев (ISU) в рамках исключения для квалификации на Игры 2026 года.

Короткая программа мужчин состоится 10 февраля, произвольная программа — 13 февраля. У женщин короткая программа 17 февраля, произвольная — 19 февраля.

Напомним, Илья Малинин — первый в истории фигурист, которому удалось успешно выполнить на соревнованиях четверной аксель. Он стал первым и единственным фигуристом, исполнившим четверной аксель в короткой программе и первым и единственным в истории, исполнившим все четверные прыжки в соревнованиях. На счету Малинина мировой рекорд за произвольную программу — 238,24 балла.

