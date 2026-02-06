Медведева: «Я проиграла Загитовой на Олимпиаде не из-за того, о чем многие думают»

«Могу сказать про свою Олимпиаду. Я после короткой программы уже была второй. И проиграла Олимпиаду я не произволкой, как очень многие думают, а проиграла я Олимпиаду короткой программой. Потому что мой мировой рекорд продержался 10 минут буквально. На этой Олимпиаде было установлено два мировых рекорда — мной, а потом через 10 минут Алиной Загитовой. Поэтому, собственно, короткая была проигрышная.



Естественно, когда я ложилась спать перед произвольной, думала: “Надо идти ва-банк! Надо перенести каскад во вторую половину программы”. Естественно, я этого не сделала, потому что у меня был определенный план, который мы с тренерами продумывали. Если бы я первым сделала сольный флип, думаю, тренеры за бортиком поседели бы. Поэтому я подумала, что буду держаться плана.



Конечно же, когда я не сделала, не перенесла этот каскад во вторую половину — а он бы спас, он бы дал мне золотую медаль… Я, естественно, думала: надо было сердце слушать! А с другой стороны, если бы я пошла и не сделала бы еще этот каскад во второй половине программы, я была бы вообще без каскада. Тут никогда не знаешь.



Вроде бы и себя слушать хочется, потому что чуйка-то моя работала… Я понимала, что, если не перенесу этот каскад во вторую половину программы, золота мне не видать. Но при этом я пошла по плану и сделала все чисто. Хотелось бы мне больше смелости иметь и перенести этот каскад? Да. Сделала я это? Нет. Хорошо это или плохо — я не знаю. Может, было бы еще хуже.



Как эту мысль потом от себя отогнать? Никак. Да каждый день всплывает! Никак ты ее не отгонишь. Это жизнь твоя», — сказала Медведева вшоу «Каток».