Метелкина и Берулава стали вторыми в короткой программе на ОИ

Анастасия Метелкина — уроженка Владимира, до 2020 года выступала за сборную России. Ее партнер Лука Берулава родился в Москве. Они сформировали пару в 2023 году и с тех пор тренируются в Перми у Павла Слюсаренко, Егора Закроева и Максима Транькова.