Метелкина и Берулава стали вторыми в короткой программе на ОИ

Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава показали второй результат в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

За свой прокат действующие чемпионы Европы получили 77,54 балла, уступив японской паре Рику Миура и Риюти Кихара 5,30 балла. Третье место заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Макии с 76,65 балла.

Метелкина и Берулава принесли своей сборной девять очков в командном турнире, благодаря чему после двух видов программы Грузия с 14 очками занимает третье место. Лидирует сборная США (16), вторыми идут итальянцы (14).

Сегодня в командном турнире также с короткой программой выступят женщины‑одиночницы.

Анастасия Метелкина — уроженка Владимира, до 2020 года выступала за сборную России. Ее партнер Лука Берулава родился в Москве. Они сформировали пару в 2023 году и с тех пор тренируются в Перми у Павла Слюсаренко, Егора Закроева и Максима Транькова.

В январе этого года Метелкина и Берулава выиграли чемпионат Европы по фигурному катанию и принесли Грузии первую в истории турнира золотую медаль.

Фигурное катание. Милан (Италия). Зимние Олимпийские игры — 2026. Командный турнир. Пары. Короткая программа

  1. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 82,84
  2. Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия) — 77,54
  3. Сара Конти / Никколо Макии (Италия) — 76,65
  4. Лиа Перейра / Трен Мишо (Канада) — 68,24
  5. Элли Кам / Дэнни О'Ши (США) — 66,59
  6. Суй Вэнцзин / Хань Цун (Китай) — 65,37
  7. Камиль Ковалев / Павел Ковалев (Франция) — 63,72
  8. Юлия Щетинина / Михал Возняк (Польша) — 60,20
  9. Анастасия Вэйпон-Лоу / Люк Дигби (Великобритания) — 57,29