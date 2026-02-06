Метелкина и Берулава стали вторыми в короткой программе на ОИ

За свой прокат действующие чемпионы Европы получили 77,54 балла, уступив японской паре Рику Миура и Риюти Кихара 5,30 балла. Третье место заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Макии с 76,65 балла.
Метелкина и Берулава принесли своей сборной девять очков в командном турнире, благодаря чему после двух видов программы Грузия с 14 очками занимает третье место. Лидирует сборная США (16), вторыми идут итальянцы (14).
Сегодня в командном турнире также с короткой программой выступят женщины‑одиночницы.
Анастасия Метелкина — уроженка Владимира, до 2020 года выступала за сборную России. Ее партнер Лука Берулава родился в Москве. Они сформировали пару в 2023 году и с тех пор тренируются в Перми у Павла Слюсаренко, Егора Закроева и Максима Транькова.
В январе этого года Метелкина и Берулава выиграли чемпионат Европы по фигурному катанию и принесли Грузии первую в истории турнира золотую медаль.
Фигурное катание. Милан (Италия). Зимние Олимпийские игры — 2026. Командный турнир. Пары. Короткая программа
- Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 82,84
- Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия) — 77,54
- Сара Конти / Никколо Макии (Италия) — 76,65
- Лиа Перейра / Трен Мишо (Канада) — 68,24
- Элли Кам / Дэнни О'Ши (США) — 66,59
- Суй Вэнцзин / Хань Цун (Китай) — 65,37
- Камиль Ковалев / Павел Ковалев (Франция) — 63,72
- Юлия Щетинина / Михал Возняк (Польша) — 60,20
- Анастасия Вэйпон-Лоу / Люк Дигби (Великобритания) — 57,29