Гуменник выступит в пятницу 13-го под 13-м номером

Начало соревнований — в 21:00 по московскому времени. Согласно стартовому протоколу, 22-летний россиянин выйдет на лед в 21:13 по местному времени (23:13 по московскому).
В короткой программе Гуменник выступал под первым номером и занял 12-е место с результатом 86,72 балла. Лидирует американец Илья Малинин (108,16). Всего в соревнованиях приняли участие 29 фигуристов.
Во время исполнения программы у Гуменника лопнул шнурок. Кроме того, россиянин из-за проблем с авторскими правами был вынужден выступать под другую музыку.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.
В женском одиночном катании выступит россиянка Аделия Петросян. 18-летняя фигуристка покажет короткую программу 17 февраля, а произвольную — 19 февраля.