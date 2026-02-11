Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник выступит в пятницу 13-го под 13-м номером

Российский фигурист Петр Гуменник выступит с произвольной программой на Олимпиаде под 13-м номером в пятницу, 13 февраля.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Начало соревнований — в 21:00 по московскому времени. Согласно стартовому протоколу, 22-летний россиянин выйдет на лед в 21:13 по местному времени (23:13 по московскому).

В короткой программе Гуменник выступал под первым номером и занял 12-е место с результатом 86,72 балла. Лидирует американец Илья Малинин (108,16). Всего в соревнованиях приняли участие 29 фигуристов.

Во время исполнения программы у Гуменника лопнул шнурок. Кроме того, россиянин из-за проблем с авторскими правами был вынужден выступать под другую музыку.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

В женском одиночном катании выступит россиянка Аделия Петросян. 18-летняя фигуристка покажет короткую программу 17 февраля, а произвольную — 19 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше