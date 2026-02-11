Фигурист Колесников проходит просмотр у Тутберидзе

Напомним, Тутберидзе на данный момент находится в Италии, на Олимпиаде, куда привезла выступить воспитанницу из России Аделию Петросян. Также среди участников один из ее фигуристов-одиночников Ники Эгадзе из Грузии. На Олимпиаде также выступает дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин. Сразу несколько воспитанниц Тутберидзе на предыдущих Олимпийских играх становились чемпионками и призерами в женском одиночном катании.