Фигурист Колесников проходит просмотр у Тутберидзе

Ранее спортсмен тренировался в группе Светланы Соколовской.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российский фигурист Николай Колесников проходит просмотр в группу Этери Тутберидзе. Спортсмен покинул группу тренера Светланы Соколовской, у которой занимался ранее. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее спортсмен тренировался в группе Тутберидзе, но покинул ее в 2022 году.

Колесникову 16 лет. Он является многократным призером этапов юниорского Гран-при России. 16-летний спортсмен считается одним из самых перспективных российских фигуристов-одиночников.

У Светланы Соколовской тренируются чемпионы России Камила Валиева и Марк Кондратюк.

Напомним, Тутберидзе на данный момент находится в Италии, на Олимпиаде, куда привезла выступить воспитанницу из России Аделию Петросян. Также среди участников один из ее фигуристов-одиночников Ники Эгадзе из Грузии. На Олимпиаде также выступает дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин. Сразу несколько воспитанниц Тутберидзе на предыдущих Олимпийских играх становились чемпионками и призерами в женском одиночном катании.

