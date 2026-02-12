Вашингтон
«Приехали русские — и снова стреляют». Гуменник столкнулся с дилеммой перед ОИ

Российский фигурист и его тренеры переживали за элемент в произвольной программе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российский фигурист Петр Гуменник и его тренеры столкнулись с серьезной дилеммой, оставлять ли движение выстрела в произвольной программе Евгений Онегин. Им не хотелось сталкиваться с негативом от западных СМИ и общественности. Об этом рассказал продюсер и хореограф Илья Авербух.

— Никому не рассказывал, но у нас была серьезная дилемма — оставлять ли выстрел Онегина в воздух на дуэли. Вроде все в точности по сюжету произведения, но кто может предсказать, как это будет воспринято западной публикой? Всегда ведь может найтись кто‑то, кто скажет: «Ну вот, приехали русские — и снова стреляют».

— По этой логике можно при желании придраться едва ли не к каждой постановке.

— Именно поэтому мы решили этот дуэльный выстрел оставить, и я, честно признаюсь, очень этому рад. Потому что это одна из кульминаций произведения, — сказал Авербух в интервью RT.

Напомним, Петр Гуменник стал 12-м в короткой программе, выступив 10 февраля. С произвольной программой он выступит в пятницу, 13 февраля. Он будет катать свою программу под 13-м номером. Первое место в короткой программе личного олимпийского турнира у американца Ильи Малинина.

Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
