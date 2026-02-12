«Приехали русские — и снова стреляют». Гуменник столкнулся с дилеммой перед ОИ

— Никому не рассказывал, но у нас была серьезная дилемма — оставлять ли выстрел Онегина в воздух на дуэли. Вроде все в точности по сюжету произведения, но кто может предсказать, как это будет воспринято западной публикой? Всегда ведь может найтись кто‑то, кто скажет: «Ну вот, приехали русские — и снова стреляют».