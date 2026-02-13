Костюм Гуменника на ОИ-2026 попал в список лучших по версии Vogue

Костюм из короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника попал в список лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue Italia. Об этом сообщается на сайте журнала.
«Петр Гуменник, российский фигурист из команды индивидуальных нейтральных атлетов, повторяет цветочный тренд, замеченный на недавних показах мод. Как? С помощью драматической полупрозрачной блузы с пышными рукавами, покрытой каскадом красных цветов, которые добавляют яркости всему образу», — написано в описании к образу Гуменника на сайте итальянского Vogue.
В список также попали костюмы фигуристов Михаила Шайдорова (Казахстан), Стивена Гоголя (Канада) и Ильи Малинина (США).
После короткой программы, Гуменник занимает 12-е место с 86,72 балла. Первое место в короткой программе занял Илья Малинин (108,16), на втором месте расположился японец Юма Кагияма, на третьем — Адам Сяо Хим Фа из Франции.
В пятницу, 13 февраля, фигуристы представят произвольную программу и определят чемпиона и призеров Олимпийских игр-2026. Начало прокатов — в 21 час по московскому времени.