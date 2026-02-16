Малинин после провала на Олимпиаде: «Ненависть в интернете атакует разум»

«На самой большой сцене мира даже те, кто выглядят самыми сильными, могут вести невидимую внутреннюю борьбу. Даже самые счастливые воспоминания могут быть омрачены шумом. Ненависть в интернете атакует разум, а страх заманивает его в темноту, как бы ты ни старался сохранить здравомыслие под бесконечным непреодолимым давлением. Все это накапливается, и когда эти моменты мелькают перед глазами, это приводит к неизбежному краху. Это та самая версия событий. Скоро. 21 февраля 2026 года», — написал Малинин.