Малинин после провала на Олимпиаде: «Ненависть в интернете атакует разум»

«На самой большой сцене мира даже те, кто выглядят самыми сильными, могут вести невидимую внутреннюю борьбу. Даже самые счастливые воспоминания могут быть омрачены шумом. Ненависть в интернете атакует разум, а страх заманивает его в темноту, как бы ты ни старался сохранить здравомыслие под бесконечным непреодолимым давлением. Все это накапливается, и когда эти моменты мелькают перед глазами, это приводит к неизбежному краху. Это та самая версия событий. Скоро. 21 февраля 2026 года», — написал Малинин.
В субботу, 21 февраля, Малинин выступит на Олимпиаде с показательным номером. Вместе с ним в показательных выступлениях примет участие российский фигурист Петр Гуменник, занявший на Играх шестое место.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе фигуристка Аделия Петросян. 17 февраля она выступит с короткой программой, а 19 февраля покажет произвольную.