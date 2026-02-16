Ричмонд
Малинин после провала на Олимпиаде: «Ненависть в интернете атакует разум»

Американский фигурист Илья Малинин опубликовал пост в соцсетях, в котором прокомментировал свое выступление на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

21-летний фигурист, считавшийся главным фаворитом в мужском одиночном катании, после победы в короткой программе сорвал произвольную и занял итоговое восьмое место. Олимпийским чемпионом сенсационно стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

«На самой большой сцене мира даже те, кто выглядят самыми сильными, могут вести невидимую внутреннюю борьбу. Даже самые счастливые воспоминания могут быть омрачены шумом. Ненависть в интернете атакует разум, а страх заманивает его в темноту, как бы ты ни старался сохранить здравомыслие под бесконечным непреодолимым давлением. Все это накапливается, и когда эти моменты мелькают перед глазами, это приводит к неизбежному краху. Это та самая версия событий. Скоро. 21 февраля 2026 года», — написал Малинин.

В субботу, 21 февраля, Малинин выступит на Олимпиаде с показательным номером. Вместе с ним в показательных выступлениях примет участие российский фигурист Петр Гуменник, занявший на Играх шестое место.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе фигуристка Аделия Петросян. 17 февраля она выступит с короткой программой, а 19 февраля покажет произвольную.

