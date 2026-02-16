Тренер Малинина: Илья ни в чем не виноват. Виноваты мы, взрослые

Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в командных соревнованиях Илья Малинин, будучи фаворитом, не смог завоевать золотую медаль в мужском одиночном катании. Американский фигурист допустил ряд ошибок в произвольной программе и занял восьмое место. По словам Рафаэля Арутюняна, тренерскому штабу фигуриста необходимо признать допущенные ошибки.
«Нам всем, кто был в команде Малинина, сейчас надо перестать принимать соболезнования и открыто признать ошибки, которые были допущены. Илья ни в чем не виноват, и я уже сказал ему об этом. Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить достаточно юного человека от совершения им неверных шагов», — цитирует Арутюняна RT.
«В силу разных причин я не считаю возможным давать более пространные комментарии на эту тему, хотя в личной беседе мы с Ильей обговорили очень многие, важные для него вещи. Надеюсь, это поможет ему жить в спорте дальше и получать удовольствие от того, что он делает», — добавил Рафаэль Арутюнян.
Победителем личного турнира у мужчин стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла). Серебро завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сун Сато (274,9). Россиянин Петр Гуменник стал шестым (271,21).
21 февраля Илья Малинин выступит в показательных выступлениях. 21-летний фигурист также решил в марте принять участие в чемпионате мира 2026 года в Праге, где он будет защищать свой титул чемпиона мира.