Тренер Малинина: Илья ни в чем не виноват. Виноваты мы, взрослые

Тренер Рафаэль Арутюнян заявил, что Илья Малинин не виноват в неудачном выступлении в мужском одиночном катании на Олимпийских играх.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в командных соревнованиях Илья Малинин, будучи фаворитом, не смог завоевать золотую медаль в мужском одиночном катании. Американский фигурист допустил ряд ошибок в произвольной программе и занял восьмое место. По словам Рафаэля Арутюняна, тренерскому штабу фигуриста необходимо признать допущенные ошибки.

«Нам всем, кто был в команде Малинина, сейчас надо перестать принимать соболезнования и открыто признать ошибки, которые были допущены. Илья ни в чем не виноват, и я уже сказал ему об этом. Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить достаточно юного человека от совершения им неверных шагов», — цитирует Арутюняна RT.

«В силу разных причин я не считаю возможным давать более пространные комментарии на эту тему, хотя в личной беседе мы с Ильей обговорили очень многие, важные для него вещи. Надеюсь, это поможет ему жить в спорте дальше и получать удовольствие от того, что он делает», — добавил Рафаэль Арутюнян.

Победителем личного турнира у мужчин стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла). Серебро завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сун Сато (274,9). Россиянин Петр Гуменник стал шестым (271,21).

21 февраля Илья Малинин выступит в показательных выступлениях. 21-летний фигурист также решил в марте принять участие в чемпионате мира 2026 года в Праге, где он будет защищать свой титул чемпиона мира.

