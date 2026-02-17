Губерниев: Жду от Петросян борьбы за медали Олимпиады

Сегодня, 17 февраля, Петросян представит короткую программу на Олимпийских играх в Италии. Фигуристка, получившая второй стартовый номер, заявила в короткой программе двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип + тройной тулуп.
— Я жду борьбы за медали. Есть ощущение, что это может быть. Загадывать после мужского катания вообще не приходится. Но у нее, мне кажется, шансов даже побольше, чем у Гуменника. Он был прекрасен, но, как бы то ни было, понятно, что судьи вмешались. Я желаю Аделии хладнокровия. Она очень хорошая спортсменка. Хладнокровие должно помочь.
— Может ли быть повторение такого же судейства, как в случае с Гуменником?
— Конечно, может. Ей никто на пьедестал ковровые дорожки не расстелет, надо отдавать себе в этом отчет. Еще раз хочу сказать: надо сделать все, как она умеет и как ее учили. А умеет она многое, учили ее хорошо. А дальше — делай что должен, и будь что будет — по классике, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
23-летний Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии с результатом 271,21 балла. В произвольной программе россиянин исполнил пять четверных прыжков.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.