Губерниев: Жду от Петросян борьбы за медали Олимпиады

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 17 февраля, Петросян представит короткую программу на Олимпийских играх в Италии. Фигуристка, получившая второй стартовый номер, заявила в короткой программе двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип + тройной тулуп.

— Я жду борьбы за медали. Есть ощущение, что это может быть. Загадывать после мужского катания вообще не приходится. Но у нее, мне кажется, шансов даже побольше, чем у Гуменника. Он был прекрасен, но, как бы то ни было, понятно, что судьи вмешались. Я желаю Аделии хладнокровия. Она очень хорошая спортсменка. Хладнокровие должно помочь.

— Может ли быть повторение такого же судейства, как в случае с Гуменником?

— Конечно, может. Ей никто на пьедестал ковровые дорожки не расстелет, надо отдавать себе в этом отчет. Еще раз хочу сказать: надо сделать все, как она умеет и как ее учили. А умеет она многое, учили ее хорошо. А дальше — делай что должен, и будь что будет — по классике, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

23-летний Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии с результатом 271,21 балла. В произвольной программе россиянин исполнил пять четверных прыжков.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.


