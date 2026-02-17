Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миура — о мировом рекорде: Наш потенциал безграничен

Олимпийские чемпионы в парном фигурном катании Рику Миура и Рюити Кихара отреагировали на мировой рекорд в произвольной программе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне Миура и Кихара стали первыми в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Италии. Японцы побили мировой рекорд в произвольной программе среди спортивных пар, набрав 158,13 балла. Ранее это достижение принадлежало российским фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Он был установлен на чемпионате Европы в 2022 году (157,46).

После короткой программы японский дуэт занимал пятое место.

«Слова от разных людей, от нашего тренера вновь воодушевили меня. Мне удалось уснуть, изменить свой настрой: здесь мы продолжаем бороться, нельзя сдаваться на Олимпийских играх», — приводит слова Кихары Golden Skate.

"Раньше я бы не смогла найти в себе столько сил. Но благодаря всей нашей работе и его поддержке на каждом старте, я смогла обрести эти силы здесь. Рюити был сильно разочарован [после короткой], поэтому я переключилась на то, чтобы поддержать его. У меня не было такого эмоционального спада. Оставалась произвольная программа, тем более командный турнир показал, что мы можем набрать 150 баллов.

Я держала в уме, что если мы откатаем без ошибок, шансы есть. Поэтому, думаю, что психологически это меня не сломило. Мы здорово выступили в командном турнире, но показать результат на три балла выше — это действительно заставило меня почувствовать, что наш потенциал безграничен", — добавила Миура.

Рику Миура и Рюити Кихара впервые в карьере выиграли золото Олимпиады. Ранее японский дуэт дважды становился серебряными призерами Игр в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля.