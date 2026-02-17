Миура — о мировом рекорде: Наш потенциал безграничен

Накануне Миура и Кихара стали первыми в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Италии. Японцы побили мировой рекорд в произвольной программе среди спортивных пар, набрав 158,13 балла. Ранее это достижение принадлежало российским фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Он был установлен на чемпионате Европы в 2022 году (157,46).
После короткой программы японский дуэт занимал пятое место.
«Слова от разных людей, от нашего тренера вновь воодушевили меня. Мне удалось уснуть, изменить свой настрой: здесь мы продолжаем бороться, нельзя сдаваться на Олимпийских играх», — приводит слова Кихары Golden Skate.
"Раньше я бы не смогла найти в себе столько сил. Но благодаря всей нашей работе и его поддержке на каждом старте, я смогла обрести эти силы здесь. Рюити был сильно разочарован [после короткой], поэтому я переключилась на то, чтобы поддержать его. У меня не было такого эмоционального спада. Оставалась произвольная программа, тем более командный турнир показал, что мы можем набрать 150 баллов.
Я держала в уме, что если мы откатаем без ошибок, шансы есть. Поэтому, думаю, что психологически это меня не сломило. Мы здорово выступили в командном турнире, но показать результат на три балла выше — это действительно заставило меня почувствовать, что наш потенциал безграничен", — добавила Миура.
Рику Миура и Рюити Кихара впервые в карьере выиграли золото Олимпиады. Ранее японский дуэт дважды становился серебряными призерами Игр в командных соревнованиях.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля.