У Тутберидзе нет запрета на помощь Петросян во время ОИ-2026

Этери Тутберидзе сможет помогать своей подопечной, 18-летней Аделии Петросян, во время подготовки к выступлению на Олимпиаде. Об этом сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
«Очевидно, что она не главный тренер, насколько я понимаю. Вы можете заметить, что тренеры помогают другим атлетам. В частности, российский тренер помогал здесь американскому спортсмену. У нас нет какого-то конкретного правила, запрещающего это делать», — сказал Адамс во вторник на брифинге МОК.
Марк Адамс также добавил, что на текущей Олимпиаде уже была практика, когда американский специалист помогал российскому атлету. Речь шла консультациях тренера сборной США Рафаэла Арутюняна россиянину Петру Гуменнику на тренировках.
Петросян сейчас 18 лет, она трехкратная чемпионка России. На Олимпиаде в Италии она представит короткую программу 17 февраля и произвольную 19 февраля. В короткой программе россиянка выступит под вторым стартовым номером.