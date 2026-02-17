Петросян без падений откатала короткую программу на тренировке

Спортсменка занималась в первой тренировочной группе — согласно стартовому номеру в короткой программе, где ей предстоит выйти на лед второй. В ходе проката Петросян выполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа.
Соревнования в короткой программе у фигуристок состоятся 17 февраля и начнутся в 20:45 по московскому времени. Произвольную программу участницы представят 19 февраля.
Аделии Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России и победительницей финала Гран-при России.
Ранее на Олимпиаде выступил российский фигурист Петр Гуменник, по итогам короткой программы он стал 12-м, а после произвольной поднялся на шестое место. До бронзовой медали спортсмену не хватило трех баллов. Чемпионом стал казахстанский фигурист — Михаил Шайдоров.