Петросян без падений откатала короткую программу на тренировке

Российская фигуристка Аделия Петросян чисто исполнила короткую программу на тренировке перед своим дебютом на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Спортсменка занималась в первой тренировочной группе — согласно стартовому номеру в короткой программе, где ей предстоит выйти на лед второй. В ходе проката Петросян выполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа.

Соревнования в короткой программе у фигуристок состоятся 17 февраля и начнутся в 20:45 по московскому времени. Произвольную программу участницы представят 19 февраля.

Аделии Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России и победительницей финала Гран-при России.

Ранее на Олимпиаде выступил российский фигурист Петр Гуменник, по итогам короткой программы он стал 12-м, а после произвольной поднялся на шестое место. До бронзовой медали спортсмену не хватило трех баллов. Чемпионом стал казахстанский фигурист — Михаил Шайдоров.

