Жулин — о баллах Петросян: Ничего не поставили опять, мало

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Жулин остался недоволен баллами Аделии Петросян за короткую программу на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине.
«Ее встретили отлично. Может, весь стадион там русский. Ничего не поставили опять, мало. Откаталась прекрасно. Замечательный прокат. Видно, что Аделия в отличной форме. Резанули ее. Будем ждать остальные результаты», — сказал Жулин «Спорт-Экспресс».
18-летняя спортсменка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Спортсменка не прыгала элемент ультра-си — тройной аксель, она исполнила лишь двойной. Все непрыжковые элементы фигуристки были четвертого уровня. Она получила за свой прокат 72,89 балла и является промежуточным лидером после двух прокатов.
Женщины выступят с произвольными программами на Олимпиаде-2026 в четверг, 19 февраля. Аделия выступает в нейтральном статусе.