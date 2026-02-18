Ричмонд
Жулин — о баллах Петросян: Ничего не поставили опять, мало

Аделия Петросян на промежуточном первом месте после двух прокатов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Жулин остался недоволен баллами Аделии Петросян за короткую программу на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине.

«Ее встретили отлично. Может, весь стадион там русский. Ничего не поставили опять, мало. Откаталась прекрасно. Замечательный прокат. Видно, что Аделия в отличной форме. Резанули ее. Будем ждать остальные результаты», — сказал Жулин «Спорт-Экспресс».

18-летняя спортсменка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Спортсменка не прыгала элемент ультра-си — тройной аксель, она исполнила лишь двойной. Все непрыжковые элементы фигуристки были четвертого уровня. Она получила за свой прокат 72,89 балла и является промежуточным лидером после двух прокатов.

Женщины выступят с произвольными программами на Олимпиаде-2026 в четверг, 19 февраля. Аделия выступает в нейтральном статусе.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
