Болельщиков Петросян попросили не поднимать плакаты на русском на ОИ-2026

Болельщиц Аделии Петросян, выступившей с короткой программой на Олимпиаде-2026, просили не поднимать плакаты и баннеры с надписями на русском языке на трибуне ледовой арены в Милане, ее сотрудники перед прокатом искали на трибунах российские флаги.
«Нас попросили убрать плакаты на русском перед выступлением; одна женщина простояла возле нас на выступлении», — рассказала одна из болельщиц «РИА Новости Спорт».
По их словам, по трибунам, где группами разместились болельщики Петросян, ходил волонтер, который искал попавших на места с российским флагом.
«Видимо, кого-то заметили, он работник ходил между рядами и сообщал по рации; просмотру это мешало», — поделилась одна из поклонниц Петросян.
Неделю назад группа российских болельщиков вопреки действующему запрету на государственную символику принесла на выступление Петра Гуменника на короткой программе соревнований национальный флаг России. По словам этих болельщиков, живущих в Милане, они уточнили этот вопрос у работников и не получили отказа на входе.
Отметим, что несмотря на то, что российская символика запрещена на Олимпиаде-2026, болельщики нашли способ обойти запрет. Перед началом выступления корреспондент «РИА Новости Спорт» встретил семейную пару — россиянку и ее итальянского мужа, которые пришли на ледовую арену в свитерах с надписями на кириллице «СССР».
«Российского нельзя, но про советское никто не говорил», — сказала девушка по дороге к контролерам билетов.
«Если нас не пустят на трибуну, ее услышат далеко отсюда», — отметил ее спутник.