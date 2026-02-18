«Горжусь своей страной». Бывшая российская фигуристка — о Грузии

«Я невероятно довольна своим катанием. Это было потрясающее выступление. Это превзошло все мои ожидания. Выступление в последней группе в индивидуальном зачете вызывает у меня огромную гордость. Я так рада, что мои родители могут видеть своего ребенка на Олимпийских играх в сильнейшей группе, сияющего во всей красе. Это как сбывшаяся мечта. Я очень горжусь тем, что смогла показать чистое выступление на таких соревнованиях.



Вчера я была здесь, чтобы поддержать грузинскую команду в парном катании, и поняла, что стоять у бортика и волноваться за кого-то гораздо сложнее, чем кататься самой. Это была историческая медаль для Грузии, первая на зимних Олимпийских играх, и я так горжусь своей страной. Я никогда не думала, что будет так сложно просто болеть за кого-то, кто может завоевать олимпийскую медаль», — сказала Губанова.