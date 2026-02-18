Ричмонд
«Горжусь своей страной». Бывшая российская фигуристка — о Грузии

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась эмоциями от выступления с короткой программой на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Golden Skate.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

23-летняя уроженка Тольятти, до 2021 года выступавшая за Россию, набрала 71,77 балла и заняла шестое место, расположившись сразу после россиянки Аделии Петросян (72.89).

«Я невероятно довольна своим катанием. Это было потрясающее выступление. Это превзошло все мои ожидания. Выступление в последней группе в индивидуальном зачете вызывает у меня огромную гордость. Я так рада, что мои родители могут видеть своего ребенка на Олимпийских играх в сильнейшей группе, сияющего во всей красе. Это как сбывшаяся мечта. Я очень горжусь тем, что смогла показать чистое выступление на таких соревнованиях.

Вчера я была здесь, чтобы поддержать грузинскую команду в парном катании, и поняла, что стоять у бортика и волноваться за кого-то гораздо сложнее, чем кататься самой. Это была историческая медаль для Грузии, первая на зимних Олимпийских играх, и я так горжусь своей страной. Я никогда не думала, что будет так сложно просто болеть за кого-то, кто может завоевать олимпийскую медаль», — сказала Губанова.

Медали в женском одиночном катании будут разыграны по итогам произвольной программы, которая пройдет в четверг, 19 февраля. Начало — в 21:00 по московскому времени. Губанова выйдет на лед под 19-м стартовым номером, Петросян — под 20-м.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

