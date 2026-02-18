Ричмонд
«Наишикарнейшая». Медведева — о прокате американки на Олимпиаде

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева восхитилась выступлением американки Алисы Лю в короткой программе на Олимпийских играх в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Алиса Лю заняла третье место по итогам короткой программы, набрав 76,59 балла.

«Луна до мурашек.

Остальных смотреть не буду, мне на тренировку рано вставать. Очень хочется утром увидеть на табло хороший для себя расклад.

Upd я посмотрела Алису. Не смогла пропустить. Это моя любимая фигуристка. Она наишикарнейшая», — написала Медведева в телеграм-канале.

18-летняя россиянка Аделия Петросян чисто исполнила короткую программу и получила от судей 72,89 балла. Трехкратная чемпионка России заняла пятое место, уступив Алисе Лю (76,59), а также японкам Монэ Тиба (74,00), Каори Сакамото (77,23) и Ами Накаи (78,71).

Медали в женском одиночном катании будут разыграны по итогам произвольной программы, которая пройдет в четверг, 19 февраля. Начало — в 21:00 по московскому времени. Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.


Евгения Медведева — чемпионка мира 2016 и 2017 годов, а также серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале она уступила 1,31 балла Алине Загитовой, которая стала олимпийской чемпионкой. Последний раз Медведева выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.

